Тренер сборной Эквадора прокомментировал победу над Германией на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Эквадора Себастьян Беккасесе поделился эмоциями после исторической победы над Германией в третьем туре ЧМ-2026 (2:1). Подопечные Беккасесе благодаря триумфу над фаворитом вышли в плей-офф с третьего места в группе Е.

«Я вижу ту энергию, которая ежедневно царит в команде. Этот Эквадор влюбляет в себя, эта группа заслуживает лучшего. Сегодня тактически мы провели выдающийся матч.

Это случилось, третья попытка оказалась удачной, это призыв к тому, чтобы мы верили. Есть работа, есть прекрасный коллектив, и с этим настроем мы идем в бой.

У нас молодая сборная, у которой достаточно зрелости, чтобы переломить ход матча против Германии. Сегодня мы одержали величайшую победу в истории Эквадора на чемпионатах мира.

Дело не в том, что это значит для меня, а в том, что это значит для людей. Это для Эквадора, игроки подарили радость всему народу. Мы хотим насладиться этим», – сказал Беккасесе.

Видеообзор матча: