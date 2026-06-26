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Чемпионат мира
26 июня 2026, 06:51 | Обновлено 26 июня 2026, 06:52
797
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Тренер сборной Эквадора прокомментировал победу над Германией на ЧМ-2026

Себастьян Беккасесе был шокирован результатом матча

26 июня 2026, 06:51 | Обновлено 26 июня 2026, 06:52
797
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Тренер сборной Эквадора прокомментировал победу над Германией на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Беккасесе
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Главный тренер сборной Эквадора Себастьян Беккасесе поделился эмоциями после исторической победы над Германией в третьем туре ЧМ-2026 (2:1). Подопечные Беккасесе благодаря триумфу над фаворитом вышли в плей-офф с третьего места в группе Е.

«Я вижу ту энергию, которая ежедневно царит в команде. Этот Эквадор влюбляет в себя, эта группа заслуживает лучшего. Сегодня тактически мы провели выдающийся матч.

Это случилось, третья попытка оказалась удачной, это призыв к тому, чтобы мы верили. Есть работа, есть прекрасный коллектив, и с этим настроем мы идем в бой.

У нас молодая сборная, у которой достаточно зрелости, чтобы переломить ход матча против Германии. Сегодня мы одержали величайшую победу в истории Эквадора на чемпионатах мира.

Дело не в том, что это значит для меня, а в том, что это значит для людей. Это для Эквадора, игроки подарили радость всему народу. Мы хотим насладиться этим», – сказал Беккасесе.

Видеообзор матча:

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Андрей Витренко Источник
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Сборная Германии играла откровенно плохо. Нагельсман не тренер, а его рассуждения достойны школьника, а не тренера топ-сборной. Отдельно - о эквадоре. Толпа агрессивных обезьян с гомотренером, им больше подошли бы рубиловка до упора с переломанными конечностями чем аккуратные но безмозглые немцы...
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