Главный тренер сборной Эквадора Себастьян Беккасесе взорвался от радости после исторической победы над Германией в третьем туре ЧМ-2026.

Подопечные Себастьяна переиграли фаворита группы со счетом 2:1 и вышли из группы Е с третьего места (4 балла).

После финального свистка Беккасесе на эмоциях полез на трибуны стадиона «Мидоулендс-арена» в Ист-Ратерфорде.

Этим поступком специалист хотел разделить момент счастья со своей семьей и болельщиками Эквадора, которые приехали на матч в США.

ФОТО. Безумство. Тренер сборной полез на трибуну после победы на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine