ФОТО. Безумство. Тренер сборной полез на трибуну после победы на ЧМ-2026
Себастьян Беккасесе не сдержал эмоций после матча с Германией
Главный тренер сборной Эквадора Себастьян Беккасесе взорвался от радости после исторической победы над Германией в третьем туре ЧМ-2026.
Подопечные Себастьяна переиграли фаворита группы со счетом 2:1 и вышли из группы Е с третьего места (4 балла).
После финального свистка Беккасесе на эмоциях полез на трибуны стадиона «Мидоулендс-арена» в Ист-Ратерфорде.
Этим поступком специалист хотел разделить момент счастья со своей семьей и болельщиками Эквадора, которые приехали на матч в США.
ФОТО. Безумство. Тренер сборной полез на трибуну после победы на ЧМ-2026
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