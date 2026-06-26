Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Безумство. Тренер сборной полез на трибуну после победы на ЧМ-2026
Чемпионат мира
26 июня 2026, 06:21 |
1264
1

ФОТО. Безумство. Тренер сборной полез на трибуну после победы на ЧМ-2026

Себастьян Беккасесе не сдержал эмоций после матча с Германией

26 июня 2026, 06:21 |
1264
1 Comments
ФОТО. Безумство. Тренер сборной полез на трибуну после победы на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер сборной Эквадора Себастьян Беккасесе взорвался от радости после исторической победы над Германией в третьем туре ЧМ-2026.

Подопечные Себастьяна переиграли фаворита группы со счетом 2:1 и вышли из группы Е с третьего места (4 балла).

После финального свистка Беккасесе на эмоциях полез на трибуны стадиона «Мидоулендс-арена» в Ист-Ратерфорде.

Этим поступком специалист хотел разделить момент счастья со своей семьей и болельщиками Эквадора, которые приехали на матч в США.

ФОТО. Безумство. Тренер сборной полез на трибуну после победы на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Турция – США – 3:2. Вырванная победа на 90+8 в ненужном матче. Видео голов
ВИДЕО. Как Турция вырвала победу у США на 90+8-й минуте матча ЧМ-2026
Рональд КУМАН: «Мы хорошо начали, но после этого многое пошло не так»
сборная Германии по футболу сборная Эквадора по футболу ЧМ-2026 по футболу фото Себастьян Беккасесе
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
Футбол | 25 июня 2026, 11:20 42
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду

В первую очередь – надежду на лучшее для преданных поклонников «бело-синих»

ФОТО. Стал известен лучший игрок матча ЧМ-2026 Тунис – Нидерланды
Футбол | 26 июня 2026, 05:46 0
ФОТО. Стал известен лучший игрок матча ЧМ-2026 Тунис – Нидерланды
ФОТО. Стал известен лучший игрок матча ЧМ-2026 Тунис – Нидерланды

Брайн Бробби одержал победу в номинации

Невеста Роналду рассказала, до какого возраста может играть Криштиану
Футбол | 25.06.2026, 23:51
Невеста Роналду рассказала, до какого возраста может играть Криштиану
Невеста Роналду рассказала, до какого возраста может играть Криштиану
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
Бокс | 25.06.2026, 06:36
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ
Футбол | 25.06.2026, 06:59
Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ
Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Иначе бы его дома кончили наркобароны-спонсоры.
Ответить
0
Популярные новости
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
24.06.2026, 09:32 19
Футбол
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Матвей Пономаренко принял английский вызов
24.06.2026, 08:43 14
Футбол
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
25.06.2026, 06:19 2
Футбол
Усик принял решение о своем будущем после просьбы Красюка уйти из бокса
Усик принял решение о своем будущем после просьбы Красюка уйти из бокса
24.06.2026, 06:42 1
Бокс
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
Сухая победа! Украина разгромила чемпионов мира в Лиге наций
25.06.2026, 19:00 65
Волейбол
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
24.06.2026, 10:23 8
Футбол
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
24.06.2026, 22:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем