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Эквадор
25.06.2026 23:00 – FT 2 : 1
Германия
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Чемпионат мира
26 июня 2026, 00:58 | Обновлено 26 июня 2026, 01:01
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Историческая победа в погоне за плей-офф. Эквадор обыграл Германию

Сборная Эквадора вырвала волевую победу

26 июня 2026, 00:58 | Обновлено 26 июня 2026, 01:01
1131
11 Comments
Историческая победа в погоне за плей-офф. Эквадор обыграл Германию
Getty Images/Global Images Ukraine
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В поединке чемпионата мира встретились сборные Эквадора и Германии.

Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат мира. Группа Е. 3-й тур.

Эквадор – Германия – 2:1

Голы: Ангуло (9), Плата (78) – Сане (2)

Предупреждения: Инкапье (43), Франко (50), Плата (89) – Павлович (44)

Эквадор: Галиндес, Франко (Пресиадо, 64), Ордоньес, Пачо, Инкапье (Эступиньян, 71), Ебоа (Торрес, 85), Вите, М.Кайседо, Ангуло (Х.Кайседо, 85), Плата, Эннер Валенсия (Родригес, 64).

Германия: Нойер, Киммих (Тиав, 60), Рюдигер, Та, Раум, Нмеча (Байер, 64), Павлович (Штиллер, 46), Сане, Мусиала, Вирц (Гросс, 74), Хаверц (Ундав, 60).

Арбитр: Тори Пенсо (США)

Стадион MetLife Stadium (Нью-Йорк, США)

ЭКВАДОР – ГЕРМАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Еквадор сподобався.  Навіть захищалися з позиції сили без фолів.  Звичайно це не ЧС німців, максимум 1/4
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0
Команды типа Эквадора показывают как играть против фаворитов, прессинг высокий контроль мяча и на встречных курсах. Представляю сколько Германия забила бы играя Эквадор от обороны отдав мяч 
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-2
Показать Скрыть 2 ответа
Молодцi екватори. . Заганяли таки нiмцiв.. 
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-4
Це вам не теніс - зайві 24 години не буває
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-5
Це дуже добре, Еквадор заслуговує грати далі🥳
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-5
Німеччині - зайвий день відпочинку 
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-5
Екватор 100% у плейофф - стратеги! 
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-5
🤩Чудово! З перемогою Еквадор!🇪🇨🇪🇨
Вітання всім любителям сенсацій!😇🥳
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-6
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