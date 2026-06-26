Историческая победа в погоне за плей-офф. Эквадор обыграл Германию
Сборная Эквадора вырвала волевую победу
В поединке чемпионата мира встретились сборные Эквадора и Германии.
Отчет о матче ожидайте позже.
Чемпионат мира. Группа Е. 3-й тур.
Эквадор – Германия – 2:1
Голы: Ангуло (9), Плата (78) – Сане (2)
Предупреждения: Инкапье (43), Франко (50), Плата (89) – Павлович (44)
Эквадор: Галиндес, Франко (Пресиадо, 64), Ордоньес, Пачо, Инкапье (Эступиньян, 71), Ебоа (Торрес, 85), Вите, М.Кайседо, Ангуло (Х.Кайседо, 85), Плата, Эннер Валенсия (Родригес, 64).
Германия: Нойер, Киммих (Тиав, 60), Рюдигер, Та, Раум, Нмеча (Байер, 64), Павлович (Штиллер, 46), Сане, Мусиала, Вирц (Гросс, 74), Хаверц (Ундав, 60).
Арбитр: Тори Пенсо (США)
Стадион MetLife Stadium (Нью-Йорк, США)
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