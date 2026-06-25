Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эквадор – Германия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
25 июня 2026, 23:55 | Обновлено 25 июня 2026, 23:56
65
0

Эквадор – Германия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы Е чемпионата мира 2026

25 июня 2026, 23:55 | Обновлено 25 июня 2026, 23:56
65
0
Эквадор – Германия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

25 июня сборные Эквадора и Германии проводят матч 3-го тура группы Е чемпионата мира 2026.

Команды играют на стадионе Мидоулендс-арена в Ист-Ратерфорде. Встреча стартовала в 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Группа Е

Третий тур. 25 июня

Эквадор – Германия – 1:1 (матч продолжается)

Голы: Ангуло, 9 – Сане, 2

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Сане, 2 мин.

ГОЛ! 0:1 Ангуло, 9 мин.

По теме:
ФОТО. Бутсой в лицо. Судья засчитала спорный гол Германии в ворота Эквадора
Кюрасао – Кот-д'Ивуар. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Травма оставила защитника сборной Германии без ЧМ и трансфера в Реал
видео голов и обзор сборная Эквадора по футболу сборная Германии по футболу ЧМ-2026 по футболу Нильсон Ангуло Лерой Сане
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
Футбол | 25 июня 2026, 09:00 1
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала

Вечером 24 июня и в ночь на 25 число завершены все матчи в группах A, B и C

Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ
Футбол | 25 июня 2026, 06:59 0
Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ
Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ

Бразилец проводит результативный Мундиаль

ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира
Футбол | 25.06.2026, 10:31
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА разрешила российской сборной сыграть на чемпионате мира
Пономаренко неожиданно выбрал клуб, ради которого уйдет из Динамо
Футбол | 25.06.2026, 23:02
Пономаренко неожиданно выбрал клуб, ради которого уйдет из Динамо
Пономаренко неожиданно выбрал клуб, ради которого уйдет из Динамо
Шахтер запланировал громкий трансфер из Европы
Футбол | 25.06.2026, 23:22
Шахтер запланировал громкий трансфер из Европы
Шахтер запланировал громкий трансфер из Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
24.06.2026, 08:02 6
Футбол
Усик принял решение о своем будущем после просьбы Красюка уйти из бокса
Усик принял решение о своем будущем после просьбы Красюка уйти из бокса
24.06.2026, 06:42 1
Бокс
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Бразилией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Бразилией?
24.06.2026, 20:42
Волейбол
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Матвей Пономаренко принял английский вызов
24.06.2026, 08:43 14
Футбол
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
Соперник Итаумы: «Я его нокаутирую. Я могу даже лошадь нокаутировать»
25.06.2026, 01:05 5
Бокс
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
25.06.2026, 06:36
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
24.06.2026, 15:42 142
Футбол
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
25.06.2026, 11:20 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем