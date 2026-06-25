Чемпионат мира25 июня 2026, 23:55 | Обновлено 25 июня 2026, 23:56
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Эквадор – Германия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы Е чемпионата мира 2026
25 июня 2026, 23:55 | Обновлено 25 июня 2026, 23:56
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25 июня сборные Эквадора и Германии проводят матч 3-го тура группы Е чемпионата мира 2026.
Команды играют на стадионе Мидоулендс-арена в Ист-Ратерфорде. Встреча стартовала в 23:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Группа Е
Третий тур. 25 июня
Эквадор – Германия – 1:1 (матч продолжается)
Голы: Ангуло, 9 – Сане, 2
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Сане, 2 мин.
ГОЛ! 0:1 Ангуло, 9 мин.
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