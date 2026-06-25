Эквадор – Германия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

25 июня сборные Эквадора и Германии проводят матч 3-го тура группы Е чемпионата мира 2026.

Команды играют на стадионе Мидоулендс-арена в Ист-Ратерфорде. Встреча стартовала в 23:00 по Киеву.

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ЧМ-2026. Группа Е

Третий тур. 25 июня

Эквадор – Германия – 1:1 (матч продолжается)

Голы: Ангуло, 9 – Сане, 2

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Сане, 2 мин.

ГОЛ! 0:1 Ангуло, 9 мин.