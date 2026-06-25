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Чемпионат мира
Эквадор
25.06.2026 23:00 - : -
Германия
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Чемпионат мира
25 июня 2026, 17:32 | Обновлено 25 июня 2026, 17:34
37
0

Кюрасао – Кот-д’Ивуар. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового этапа футбольного ЧМ-2026

25 июня 2026, 17:32 | Обновлено 25 июня 2026, 17:34
37
0
Кюрасао – Кот-д’Ивуар. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua
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В третьем туре группового этапа чемпионата мира сборная Эквадора сыграет против Германии. Начало встречи - 25 июня в 23:00 по Киеву.

Для Эквадора ситуация максимально критичная. После двух туров у команды всего одно очко, поэтому в матче с Германией ее устроит только победа. Любой другой результат оставит эквадорцев без плей-офф.

Германия, наоборот, подходит к матчу в комфортном положении. Немцы выиграли два стартовых поединка и уже гарантировали себе первое место в группе. Но главный вопрос - выйдет ли команда играть спокойно и без лишнего риска или все же захочет продлить победную серию и пройти групповой этап без потерь.

Интрига здесь очевидна: сможет ли Эквадор собраться после провала с Кюрасао и навязать борьбу немецкой машине? Или Германия даже без турнирного давления подтвердит статус одного из главных фаворитов чемпионата мира?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Эквадор – Германия, за которой можно следить на украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Эквадор
25 июня 2026 -
23:00
Германия
Эквадор забьет гол 1.65 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
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