Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эквадор – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Чемпионат мира
25 июня 2026, 21:29 |
966
0

Эквадор – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026

Поединок начнется 25 июня в 23:00 по Киеву

25 июня 2026, 21:29 |
966
0
Эквадор – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

25 июня на Мидоулендс Стэдиум пройдет матч 3-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Эквадора и Германии.

Поединок начнется в 23:00 по киевскому времени.

Эквадор

Команда чуть не потеряла права сыграть на предыдущем мундиале. Все же она съездила, без особенного успеха, в Катар. Но новую квалификацию начинали со штрафом в три очка. Но это не помешало пройти ее очень удачно. С 29 баллами уступили там в итоговой таблице только невероятной Аргентине.

Но на самом чемпионате Валенсия и компания пока что откровенно разочаровывают. Сначала при довольно равной игре с Кот-д'Ивуаром не реализовали свои моменты и, пропустив в самой концовке, проиграли. Потом не получилось распечатать Элоя Рома - 37-летний вратарь, что играет за Майами в ЮСЛ Северной Америки, совершил полтора десятка сэйвов, и в итоге принес первое очко Кюрасао. Ну, а латиноамериканцам теперь нужна только победа над европейским грандом.

Германия

Сборная наконец-то проявила себя на домашнем Евро в позапрошлом году. Потом был неприятный отрезок, когда год назад проиграли в обоих финальных матчах Лиги Наций, а потом и квалификацию начали с неудачи в Словакии. Но потом только побеждали - как в рамках отбора, в том числе убедительно взяли реванш и закончили на первом месте в группе, так и в товарищеских матчах.

Серия побед продолжается и сейчас. Хотя только с Кюрасао получилось просто - там оформили рекордные для турнира 7-1. А вот с Кот-д'Ивуаром пришлось попотеть, соперник открыл счет и долго удерживал это преимущество. Но снова как суперсаб проявил себя Ундав. Удачно выходивший на замену еще в первом туре, с ивуарийцами он оформил дубль, в том числе и на 94-й минуте, оформляя волевые 2-1.

Статистика личных встреч

Оба поединка, и на чемпионате мира-2006, и товарищеский 2013-го, приносили победы немцам.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество подопечным Нагельсманна. Но они уже в плей-офф - ставим на то, что тут победят номинальные гости, но с нулевой форой (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Эквадор
25 июня 2026 -
23:00
Германия
Фора Германии (0) 1.60 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Экс-игрок сборной Украины: «Наши бы на ЧМ-2026 надолго не задержались»
Эквадор – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
«Это как Лига чемпионов». Капитан сборной Бразилии – о выходе в плей-офф ЧМ
сборная Эквадора по футболу сборная Германии по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ
Футбол | 25 июня 2026, 06:59 0
Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ
Винисиус обратился к Анчелотти после безумного матча против Шотландии на ЧМ

Бразилец проводит результативный Мундиаль

Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
Футбол | 25 июня 2026, 06:19 2
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026
Определена первая пара 1/16 финала чемпионата мира 2026

Сборная Канады встретится с командой Южной Африки на старте плей-офф мундиаля

ВИДЕО. Костюк и Серена Уильямс провели тренировку на Уимблдоне
Теннис | 25.06.2026, 14:28
ВИДЕО. Костюк и Серена Уильямс провели тренировку на Уимблдоне
ВИДЕО. Костюк и Серена Уильямс провели тренировку на Уимблдоне
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
Футбол | 25.06.2026, 09:00
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
Агент Бленуце: «Будущее докажет, что он игрок высочайшего класса»
Футбол | 25.06.2026, 21:02
Агент Бленуце: «Будущее докажет, что он игрок высочайшего класса»
Агент Бленуце: «Будущее докажет, что он игрок высочайшего класса»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
23.06.2026, 20:55 14
Теннис
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
24.06.2026, 08:02 6
Футбол
Арда Туран принял предложение из Турции
Арда Туран принял предложение из Турции
25.06.2026, 08:15 4
Футбол
Разгромили в трех таймах. Динамо в спарринге обыграло словацкую Жилину
Разгромили в трех таймах. Динамо в спарринге обыграло словацкую Жилину
24.06.2026, 20:16 53
Футбол
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
Ярослава Магучих выиграла соревнования Континентального тура в Загребе
24.06.2026, 20:51 5
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
24.06.2026, 15:42 142
Футбол
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
24.06.2026, 07:27 11
Футбол
Усик может принять сенсационное решение и удивить своих фанатов
Усик может принять сенсационное решение и удивить своих фанатов
25.06.2026, 06:56 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем