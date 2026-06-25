25 июня на Мидоулендс Стэдиум пройдет матч 3-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Эквадора и Германии.

Поединок начнется в 23:00 по киевскому времени.

Эквадор

Команда чуть не потеряла права сыграть на предыдущем мундиале. Все же она съездила, без особенного успеха, в Катар. Но новую квалификацию начинали со штрафом в три очка. Но это не помешало пройти ее очень удачно. С 29 баллами уступили там в итоговой таблице только невероятной Аргентине.

Но на самом чемпионате Валенсия и компания пока что откровенно разочаровывают. Сначала при довольно равной игре с Кот-д'Ивуаром не реализовали свои моменты и, пропустив в самой концовке, проиграли. Потом не получилось распечатать Элоя Рома - 37-летний вратарь, что играет за Майами в ЮСЛ Северной Америки, совершил полтора десятка сэйвов, и в итоге принес первое очко Кюрасао. Ну, а латиноамериканцам теперь нужна только победа над европейским грандом.

Германия

Сборная наконец-то проявила себя на домашнем Евро в позапрошлом году. Потом был неприятный отрезок, когда год назад проиграли в обоих финальных матчах Лиги Наций, а потом и квалификацию начали с неудачи в Словакии. Но потом только побеждали - как в рамках отбора, в том числе убедительно взяли реванш и закончили на первом месте в группе, так и в товарищеских матчах.

Серия побед продолжается и сейчас. Хотя только с Кюрасао получилось просто - там оформили рекордные для турнира 7-1. А вот с Кот-д'Ивуаром пришлось попотеть, соперник открыл счет и долго удерживал это преимущество. Но снова как суперсаб проявил себя Ундав. Удачно выходивший на замену еще в первом туре, с ивуарийцами он оформил дубль, в том числе и на 94-й минуте, оформляя волевые 2-1.

Статистика личных встреч

Оба поединка, и на чемпионате мира-2006, и товарищеский 2013-го, приносили победы немцам.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество подопечным Нагельсманна. Но они уже в плей-офф - ставим на то, что тут победят номинальные гости, но с нулевой форой (коэффициент - 1,6).