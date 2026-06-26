Парагвай – Австралия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура группы D ЧМ-2026 26 июня в 05:00
26 июня будет проведен матч сборных Парагвая и Австралии в рамках третьего тура группы D на чемпионате мира 2026.
Футбольная встреча состоится на «San Francisco Bay Area Stadium» в американской Санта-Кларе, штат Калифорния.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Парагвайскую сборную возглавляет Густаво Альфаро из Аргентины, в то время как Австралию тренирует местный специалист – Тони Попович.
За свою историю команды дважды пересекались на поле: в товарищеских матчах в 2006 и 2010 годах.
В 2006 году сборные расписали ничью (1:1), тогда как четыре года спустя австралийцы минимально переиграли соперника (1:0).
Сборная Парагвая за два тура набрала 3 балла: поражение от США со счетом 1:4 и победа над Турцией – 1:0.
У Австралии идентичная ситуация – 3 очка за два тура. И они тоже уступили американцам (0:2) и обыграли турок (2:0).
Календарь матчей в группе D ЧМ-2026:
- 13.06. 04:00. США – Парагвай – 4:1
- 14.06. 07:00. Австралия – Турция – 2:0
- 19.06. 22:00. США – Австралия – 2:0
- 20.06. 06:00. Турция – Парагвай – 0:1
- 26.06. 05:00. Турция – США (3-й тур)
- 26.06. 05:00. Парагвай – Австралия (3-й тур)
Парагвай – Австралия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа D (ЧМ-2026)
|Группа D
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|США
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|26.06.26 05:00 Турция - США19.06.26 США 2:0 Австралия13.06.26 США 4:1 Парагвай
|6
|2
|Австралия
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|26.06.26 05:00 Парагвай - Австралия19.06.26 США 2:0 Австралия14.06.26 Австралия 2:0 Турция
|3
|3
|Парагвай
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|26.06.26 05:00 Парагвай - Австралия20.06.26 Турция 0:1 Парагвай13.06.26 США 4:1 Парагвай
|3
|4
|Турция
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|26.06.26 05:00 Турция - США20.06.26 Турция 0:1 Парагвай14.06.26 Австралия 2:0 Турция
|0
|
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