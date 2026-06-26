26 июня будет проведен матч сборных Парагвая и Австралии в рамках третьего тура группы D на чемпионате мира 2026.

Футбольная встреча состоится на «San Francisco Bay Area Stadium» в американской Санта-Кларе, штат Калифорния.

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Парагвайскую сборную возглавляет Густаво Альфаро из Аргентины, в то время как Австралию тренирует местный специалист – Тони Попович.

За свою историю команды дважды пересекались на поле: в товарищеских матчах в 2006 и 2010 годах.

В 2006 году сборные расписали ничью (1:1), тогда как четыре года спустя австралийцы минимально переиграли соперника (1:0).

Сборная Парагвая за два тура набрала 3 балла: поражение от США со счетом 1:4 и победа над Турцией – 1:0.

У Австралии идентичная ситуация – 3 очка за два тура. И они тоже уступили американцам (0:2) и обыграли турок (2:0).

Календарь матчей в группе D ЧМ-2026:

13.06. 04:00. США – Парагвай – 4:1

– Парагвай – 4:1 14.06. 07:00. Австралия – Турция – 2:0

– Турция – 2:0 19.06. 22:00. США – Австралия – 2:0

– Австралия – 2:0 20.06. 06:00. Турция – Парагвай – 0:1

– 0:1 26.06. 05:00. Турция – США (3-й тур)

26.06. 05:00. Парагвай – Австралия (3-й тур)

Парагвай – Австралия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа D (ЧМ-2026)