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Парагвай
26.06.2026 05:00 - : -
Австралия
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Чемпионат мира
26 июня 2026, 03:15 | Обновлено 26 июня 2026, 03:16
27
0

Парагвай – Австралия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего тура группы D ЧМ-2026 26 июня в 05:00

26 июня 2026, 03:15 | Обновлено 26 июня 2026, 03:16
27
0
Парагвай – Австралия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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26 июня будет проведен матч сборных Парагвая и Австралии в рамках третьего тура группы D на чемпионате мира 2026.

Футбольная встреча состоится на «San Francisco Bay Area Stadium» в американской Санта-Кларе, штат Калифорния.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Парагвайскую сборную возглавляет Густаво Альфаро из Аргентины, в то время как Австралию тренирует местный специалист – Тони Попович.

За свою историю команды дважды пересекались на поле: в товарищеских матчах в 2006 и 2010 годах.

В 2006 году сборные расписали ничью (1:1), тогда как четыре года спустя австралийцы минимально переиграли соперника (1:0).

Сборная Парагвая за два тура набрала 3 балла: поражение от США со счетом 1:4 и победа над Турцией – 1:0.

У Австралии идентичная ситуация – 3 очка за два тура. И они тоже уступили американцам (0:2) и обыграли турок (2:0).

Календарь матчей в группе D ЧМ-2026:

  • 13.06. 04:00. США – Парагвай – 4:1
  • 14.06. 07:00. Австралия – Турция – 2:0
  • 19.06. 22:00. США – Австралия – 2:0
  • 20.06. 06:00. Турция – Парагвай – 0:1
  • 26.06. 05:00. Турция – США (3-й тур)
  • 26.06. 05:00. Парагвай – Австралия (3-й тур)

Парагвай – Австралия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Парагвай – Австралия
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Трансляция матча В эфире

Группа D (ЧМ-2026)

Группа D Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 США 2 2 0 0 6 - 1 26.06.26 05:00 Турция - США19.06.26 США 2:0 Австралия13.06.26 США 4:1 Парагвай 6
2 Австралия 2 1 0 1 2 - 2 26.06.26 05:00 Парагвай - Австралия19.06.26 США 2:0 Австралия14.06.26 Австралия 2:0 Турция 3
3 Парагвай 2 1 0 1 2 - 4 26.06.26 05:00 Парагвай - Австралия20.06.26 Турция 0:1 Парагвай13.06.26 США 4:1 Парагвай 3
4 Турция 2 0 0 2 0 - 3 26.06.26 05:00 Турция - США20.06.26 Турция 0:1 Парагвай14.06.26 Австралия 2:0 Турция 0
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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