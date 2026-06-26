Юрген Клопп выступил с откровенным заявлением о Криштиану Роналду

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил выступление нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира-2026.

«Самым впечатляющим было то, как он отреагировал после первого матча, в котором подвергся жесткой критике. Я это заметил: он ответил на поле, и сделал это в 41 год, показав невероятно интенсивный футбол. Я был действительно впечатлен.

То, что в таком возрасте его все еще так задевает критика и он реагирует подобным образом – это невероятно», – сказал Клопп.

Благодаря дублю в ворота Узбекистана Роналду стал самым результативным игроком Португалии в истории чемпионатов мира. Следующий матч сборная Португалии проведет 28 июня против Колумбии.