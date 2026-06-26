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Чемпионат мира
26 июня 2026, 00:32 | Обновлено 26 июня 2026, 01:16
878
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Юрген Клопп выступил с откровенным заявлением о Криштиану Роналду

Известный тренер впечатлен игрой португальца

26 июня 2026, 00:32 | Обновлено 26 июня 2026, 01:16
878
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Юрген Клопп выступил с откровенным заявлением о Криштиану Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп
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Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил выступление нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира-2026.

«Самым впечатляющим было то, как он отреагировал после первого матча, в котором подвергся жесткой критике. Я это заметил: он ответил на поле, и сделал это в 41 год, показав невероятно интенсивный футбол. Я был действительно впечатлен.

То, что в таком возрасте его все еще так задевает критика и он реагирует подобным образом – это невероятно», – сказал Клопп.

Благодаря дублю в ворота Узбекистана Роналду стал самым результативным игроком Португалии в истории чемпионатов мира. Следующий матч сборная Португалии проведет 28 июня против Колумбии.

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Юрген Клопп Криштиану Роналду ЧМ-2026 по футболу сборная Португалии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Goal.com
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Узбеки..ну це сильно від Рональду
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