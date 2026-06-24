Маркевич решил, кому отдать кубок мира вместо Роналду

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду на чемпионате мира 2026 года.

– Для легенд мирового футбола Криштиану Роналду и Лионеля Месси этот чемпионат мира станет последним. Как вы оцениваете выступления ветеранов?

– Месси пока оправдывает надежды болельщиков. Роналду, надеемся, также еще проявит себя и будет забивать.

– Есть ли у вас фаворит в этой легендарной паре? Кому бы вы отдали трофей?

– Я бы отдал его Месси.

Ранее Мирон Маркевич вспомнил свое пребывание на посту главного тренера сборной Украины в 2010 году.