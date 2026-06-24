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  4. Маркевич решил, кому отдать кубок мира вместо Роналду
Чемпионат мира
24 июня 2026, 20:08 |
194
0

Маркевич решил, кому отдать кубок мира вместо Роналду

Мирон Богданович выделил Месси

24 июня 2026, 20:08 |
194
0
Маркевич решил, кому отдать кубок мира вместо Роналду
УАФ. Мирон Маркевич
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Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду на чемпионате мира 2026 года.

– Для легенд мирового футбола Криштиану Роналду и Лионеля Месси этот чемпионат мира станет последним. Как вы оцениваете выступления ветеранов?

– Месси пока оправдывает надежды болельщиков. Роналду, надеемся, также еще проявит себя и будет забивать.

– Есть ли у вас фаворит в этой легендарной паре? Кому бы вы отдали трофей?

– Я бы отдал его Месси.

Ранее Мирон Маркевич вспомнил свое пребывание на посту главного тренера сборной Украины в 2010 году.

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Мирон Маркевич Лионель Месси Криштиану Роналду ЧМ-2026 по футболу сборная Португалии по футболу сборная Аргентины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
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