МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич вспомнил о своём пребывании на посту главного тренера сборной Украины в 2010 году.

«Я тогда работал в сборной по совместительству, работал еще с «Металлистом». Провел четыре матча – больше всего запомнилась ничья 1:1 против сборной Нидерландов, которая на тот момент была второй в мире. Также мы обыграли Литву, Румынию и Норвегию – все складывалось хорошо.

Но возник конфликт между Ярославским и Суркисом, и мне пришлось выбирать. Суркис был готов выкупить мой контракт, но я встал на сторону Ярославского. В итоге я решил покинуть сборную и сосредоточился на работе в «Металлисте», – сказал Маркевич.