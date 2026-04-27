27 апреля 2026, 08:36 |
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»

Тренер вспомнил о своём пребывании в сборной Украины

УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич вспомнил о своём пребывании на посту главного тренера сборной Украины в 2010 году.

«Я тогда работал в сборной по совместительству, работал еще с «Металлистом». Провел четыре матча – больше всего запомнилась ничья 1:1 против сборной Нидерландов, которая на тот момент была второй в мире. Также мы обыграли Литву, Румынию и Норвегию – все складывалось хорошо.

Но возник конфликт между Ярославским и Суркисом, и мне пришлось выбирать. Суркис был готов выкупить мой контракт, но я встал на сторону Ярославского. В итоге я решил покинуть сборную и сосредоточился на работе в «Металлисте», – сказал Маркевич.

Іди далі до ярославського дєд
Абсолютно правильно вчинили, Мироне Богдановичу.
 Нехай друга спроба зі збірною буде не менш вдалою, ніж перша.
Все правильно Мирон Богданович.Від падлюк треба триматися по далі.Чекаємо на повернення до Збірної України!
короче...
злякався, обіср.. ся і здриснув хазяїну лапу лизати
Нідерланди можливо були і другі в світі, але, склад в них, в тому матчі, був відверто дуже лівим. Алієв тоді забив зі штрафного. Ну і збірна тоді на кожен матч, мала грошову стимуляцію, від наших олігархів.
