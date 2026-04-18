Мирон МАРКЕВИЧ: «Знаете, почему Барселона вылетела из Лиги чемпионов?»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич объяснил, почему «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, уступив «Атлетико».

«Я считаю, что «Атлетико» больше заслужил выход в следующий раунд. Согласен, многие эксперты выше оценивали шансы «сине-гранатовых», но нельзя так пренебрежительно относиться к организации игры в обороне.

Сопернику, который умеет быстро выбегать в контратаку, преодолевать высокую оборону с помощью разрезных передач, не составляет особого труда создавать угрозы у ворот каталонцев.

В конце концов, каждая уважающая себя команда не имеет права так легко пропускать. Это аксиома. Именно этим дисбалансом в рядах «Барселоны» и воспользовались мастерски мадридцы», – сказал Маркевич.