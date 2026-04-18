Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Знаете, почему Барселона вылетела из Лиги чемпионов?»
Испания
18 апреля 2026, 04:02
73
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Знаете, почему Барселона вылетела из Лиги чемпионов?»

Тренер – о поражении каталонцев от «Атлетико»

18 апреля 2026, 04:02 |
73
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Знаете, почему Барселона вылетела из Лиги чемпионов?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич объяснил, почему «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, уступив «Атлетико».

«Я считаю, что «Атлетико» больше заслужил выход в следующий раунд. Согласен, многие эксперты выше оценивали шансы «сине-гранатовых», но нельзя так пренебрежительно относиться к организации игры в обороне.

Сопернику, который умеет быстро выбегать в контратаку, преодолевать высокую оборону с помощью разрезных передач, не составляет особого труда создавать угрозы у ворот каталонцев.

В конце концов, каждая уважающая себя команда не имеет права так легко пропускать. Это аксиома. Именно этим дисбалансом в рядах «Барселоны» и воспользовались мастерски мадридцы», – сказал Маркевич.

По теме:
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем