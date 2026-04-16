  Мирон МАРКЕВИЧ: «Бавария допускала меньше ошибок, чем Реал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Бавария допускала меньше ошибок, чем Реал»

Определились полуфиналисты самого престижного европейского футбольного турнира

16 апреля 2026, 14:16 |
711
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Бавария допускала меньше ошибок, чем Реал»
Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился своими впечатлениями о ответных матчах четвертьфиналов Лиги чемпионов.

– Помню, в предыдущем интервью сайту Sport.ua я отмечал, что ПСЖ, «Арсенал» и «Атлетико» будут фаворитами в ответных матчах, а самым интересным станет поединок «Бавария» - «Реал». Так и случилось.

– И все же ранний вылет «Барселоны» иначе, как сенсационным, и не назовешь.

– Я считаю, что «Атлетико» больше заслужил выход в следующий раунд. Согласен, многие эксперты выше оценивали шансы «сине-гранатовых» , но ведь нельзя так пренебрежительно относиться к организации игры в обороне. Сопернику, который умеет быстро выбегать в контратаку, преодолевать высокую оборону с помощью разрезных передач, не составляет особого труда создавать угрозы у ворот каталонцев. В конце концов, каждая уважающая себя команда не имеет права так легко пропускать. Это аксиома. Именно этим дисбалансом в рядах «Барселоны» и мастерски воспользовались мадридцы.

– Также более острая борьба ожидалась в Ливерпуле.

– Хозяевам нельзя было отказать в усердии и настрое. Они даже сумели переломить ход игры и перехватили инициативу. Но «Ливерпуль» уже не в первый раз подвели игроки, ответственные за завершение атак: Вирц, Собослаи, Исак. Вот почему парижане не действовали, оглядываясь на тыл, а при первой же возможности массированно шли в атаку. А их звезда Дембеле в очередной раз доказал, что умеет забивать решающие голы.

– Чем можно объяснить, что в Лондоне, где встречались «Арсенал» и «Спортинг», умеющие результативно атаковать, вообще обошлось без забитых мячей?

– У этих команд в последнее время сбился прицел даже на внутренней арене. Не исключено, что руководители «Арсенала» и «Спортинга» сделали ставку на ограниченный круг исполнителей, и на финише изнурительного сезона отсутствие свежести дает о себе знать. То нападающий не добежал, то не хватило концентрации. А в футболе мелочей не бывает. Хотя следует признать, что класс у «канониров» был выше, и это позволило им благодаря одному забитому мячу в двух матчах все-таки завоевать путевку в полуфинал.

– Зато в Мюнхене «Бавария» и «Реал» устроили настоящее шоу с целыми семью голами.

– Знаете, всё могло сложиться иначе, если бы вратари сыграли надежно, но они наделали глупостей, особенно Нойер. Неделю назад он стал героем первого матча, а вчера едва не превратился в антигероя. К сожалению, в двух пропущенных голах есть вина и нашего Андрея Лунина из «Реала».

В конце концов, не лучшим образом действовали и защитники обеих команд. Вспомним, как забивал Мбаппе или победный гол Олисе. Уже ни для кого не секрет, что лидер «Баварии» с правого фланга смещается влево и пробивает в дальний угол. Однако защитники гостей часто оказывались в роли посторонних наблюдателей и, в конечном итоге, поплатились за это. Все же мюнхенцы меньше ошибались и поэтому вынудили именитых мадридцев сойти с дистанции.

– Какой из полуфиналов будет интереснее?

– Конечно, ПСЖ – «Бавария». Именно эти клубы больше всего заслужили встретиться в финале, но что есть, то есть. С другой стороны, в выигрыше останутся поклонники футбола, ведь они станут свидетелями двух противостояний с участием грандов.

Еще рано отдавать кому-то предпочтение не только в этой паре, но и в противостоянии «Арсенала» с «Атлетико». У этих команд впереди еще важные матчи в чемпионатах своих стран, и многое будет зависеть от того, обойдется ли им без потерь ведущих игроков.

