Легенда Шахтера назвал фаворитов ЧМ-2026: «Они несколько финалов проиграли»

Бывший игрок донецкого Шахтера Василий Кобин эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кого считает фаворитом ЧМ-2026. Василий назвал несколько национальных команд, вызывающих у него интерес.

– Кого еще можете выделить среди фаворитов? За кого болеете на этом Мундиале?

– Конечно, я болею за национальную сборную Аргентины и за Месси… Это ясно. Мне очень нравится этот игрок, он просто самый лучший для меня.

Перед стартом турнира я себе выбрал фаворита еще до старта турнира – это национальная сборная Нидерландов. Они несколько финалов уже проиграли. Хочется, чтобы они уже получили серьезный титул, – сказал Кобин.