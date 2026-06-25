Легенда Шахтера назвал фаворитов ЧМ-2026: «Они несколько финалов проиграли»
Василий Кобин болеет за национальную сборную Нидерландов
Бывший игрок донецкого Шахтера Василий Кобин эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кого считает фаворитом ЧМ-2026. Василий назвал несколько национальных команд, вызывающих у него интерес.
– Кого еще можете выделить среди фаворитов? За кого болеете на этом Мундиале?
– Конечно, я болею за национальную сборную Аргентины и за Месси… Это ясно. Мне очень нравится этот игрок, он просто самый лучший для меня.
Перед стартом турнира я себе выбрал фаворита еще до старта турнира – это национальная сборная Нидерландов. Они несколько финалов уже проиграли. Хочется, чтобы они уже получили серьезный титул, – сказал Кобин.
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