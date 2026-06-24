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  4. Хватило трех слов. Алиев выбрал чемпиона мира 2026
Чемпионат мира
24 июня 2026, 23:48 |
945
2

Хватило трех слов. Алиев выбрал чемпиона мира 2026

Александр верит в сборную Аргентины

24 июня 2026, 23:48 |
945
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Хватило трех слов. Алиев выбрал чемпиона мира 2026
Александр Алиев
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Бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Алиев дал прогноз на победителя чемпионата мира по футболу 2026 года:

– Кто выиграет чемпионат мира?

– Хочу, чтобы это была Аргентина.

На чемпионате мира 2026 года, который пройдет в июне-июле 2026 года в Мексике, Соединенных Штатах Америки и Канаде, сборная Аргентины играет в одной группе с Алжиром, Австрией и Иорданией.

Ранее своего победителя ЧМ-2026 назвал Артем Милевский.

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Александр Алиев сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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