Чемпионат мира24 июня 2026, 23:48 |
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Хватило трех слов. Алиев выбрал чемпиона мира 2026
Александр верит в сборную Аргентины
24 июня 2026, 23:48 |
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Бывший полузащитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Алиев дал прогноз на победителя чемпионата мира по футболу 2026 года:
– Кто выиграет чемпионат мира?
– Хочу, чтобы это была Аргентина.
На чемпионате мира 2026 года, который пройдет в июне-июле 2026 года в Мексике, Соединенных Штатах Америки и Канаде, сборная Аргентины играет в одной группе с Алжиром, Австрией и Иорданией.
Ранее своего победителя ЧМ-2026 назвал Артем Милевский.
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Вистачило б i одного)
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