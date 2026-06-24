Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Швейцария – Канада
Игра третьего тура группы В начнется 24 июня в 22:00 по Киеву
24 июня состоится матч сборных Швейцарии и Канады в третьем туре группы В на чемпионате мира 2026.
Команды проведут футбольную дуэль на арене «Би-Си Плэйс» в Ванкувере. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Их конкурентами в борьбе за выход из группы станут сборные Боснии и Герцеговины и Катара, которые параллельно проведут свой матч.
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Швейцария – Канада
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
|Группа В
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Канада
|2
|1
|1
|0
|7 - 1
|24.06.26 22:00 Швейцария - Канада19.06.26 Канада 6:0 Катар12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина
|4
|2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|24.06.26 22:00 Швейцария - Канада18.06.26 Швейцария 4:1 Босния и Герцеговина13.06.26 Катар 1:1 Швейцария
|4
|3
|Босния и Герцеговина
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|24.06.26 22:00 Босния и Герцеговина - Катар18.06.26 Швейцария 4:1 Босния и Герцеговина12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина
|1
|4
|Катар
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|24.06.26 22:00 Босния и Герцеговина - Катар19.06.26 Канада 6:0 Катар13.06.26 Катар 1:1 Швейцария
|1
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