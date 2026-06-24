24 июня состоится матч сборных Швейцарии и Канады в третьем туре группы В на чемпионате мира 2026.

Команды проведут футбольную дуэль на арене «Би-Си Плэйс» в Ванкувере. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

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Их конкурентами в борьбе за выход из группы станут сборные Боснии и Герцеговины и Катара, которые параллельно проведут свой матч.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Швейцария – Канада

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Швейцария – Канада Смотреть трансляцию