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Чемпионат мира
24 июня 2026, 19:43 | Обновлено 24 июня 2026, 19:44
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0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Швейцария – Канада

Игра третьего тура группы В начнется 24 июня в 22:00 по Киеву

24 июня 2026, 19:43 | Обновлено 24 июня 2026, 19:44
62
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Швейцария – Канада
Getty Images/Global Images Ukraine
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24 июня состоится матч сборных Швейцарии и Канады в третьем туре группы В на чемпионате мира 2026.

Команды проведут футбольную дуэль на арене «Би-Си Плэйс» в Ванкувере. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Их конкурентами в борьбе за выход из группы станут сборные Боснии и Герцеговины и Катара, которые параллельно проведут свой матч.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Швейцария – Канада

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Швейцария – Канада
Смотреть трансляцию
Группа В Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Канада 2 1 1 0 7 - 1 24.06.26 22:00 Швейцария - Канада19.06.26 Канада 6:0 Катар12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина 4
2 Швейцария 2 1 1 0 5 - 2 24.06.26 22:00 Швейцария - Канада18.06.26 Швейцария 4:1 Босния и Герцеговина13.06.26 Катар 1:1 Швейцария 4
3 Босния и Герцеговина 2 0 1 1 2 - 5 24.06.26 22:00 Босния и Герцеговина - Катар18.06.26 Швейцария 4:1 Босния и Герцеговина12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина 1
4 Катар 2 0 1 1 1 - 7 24.06.26 22:00 Босния и Герцеговина - Катар19.06.26 Канада 6:0 Катар13.06.26 Катар 1:1 Швейцария 1
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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