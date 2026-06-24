Вероника Подрез – Мария Тимофеева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 июня украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 144) продолжит выступления в квалификации Уимблдонского турнира 2026.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Узбекистана Марии Тимофеевой (WTA 92). Встреча начнется ориентировочно в 19:15 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в финале отбора встретится либо с Татьяной Прозоровой, либо с Хезер Уотсон.

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