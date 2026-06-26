Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Феерия Мбаппе и Холанда продолжится. Расклад на третий тур в группе I
Чемпионат мира
26 июня 2026, 12:11 | Обновлено 26 июня 2026, 12:40
320
0

Феерия Мбаппе и Холанда продолжится. Расклад на третий тур в группе I

Известный тренер Александр Бабич первое место в этом квартете отдает сборной Франции

26 июня 2026, 12:11 | Обновлено 26 июня 2026, 12:40
320
0
Феерия Мбаппе и Холанда продолжится. Расклад на третий тур в группе I
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сегодня, 26 июня на чемпионате мира в очном поединке Франции и Норвегии выясниться победитель группы I, а Сенегал или тот же Ирак, опять же, во встрече между собой, определят третью команду этого квартета, которая при определенных раскладах будет иметь шанс пробиться в плей-офф по рейтингу третьих мест.

Своим видением данных разборок с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился известный тренер, наш эксперт Александр Бабич.

– Центральный матч в группе I между Францией и Норвегией должен дать ответ на вопрос, каковы запросы у норвежцев на текущем турнире , – сказал Бабич, – Помимо интриги в борьбе за первое место интересный момент состоит и в плане результативности бомбардиров этих команд – Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

Также этот матч имеет стратегическое значение. Если все будет идти без больших сенсаций, то в 1/8 финала победитель группы I встретится с Германией, а вторая команда этого квартета выходит на Бразилию.

По подбору футболистов и уровню мастерства французы превосходят своего оппонента. Однако, скандинавы, уверен, просто так не сдадутся на милость фаворита. Более того, я жду результативного поединка с обеих сторон. Также спрогнозирую и по одному результативному удару от Мбаппе и Холанда, а сам поединок завершится победой сборной Франции со счетом 4:2.

Что касается параллельного матча в этой группе, то во встрече Сенегала и Ирака я отдаю предпочтение африканской команде, которая лучше смотрелась на фоне французов и норвежцев. Более того, сенегальцы еще и могут запрыгнуть на подножку последнего вагона по рейтингу третьих мест. Предположу победу Сенегала – 3:1.

Группа I Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Франция 2 2 0 0 6 - 1 26.06.26 22:00 Норвегия - Франция23.06.26 Франция 3:0 Ирак16.06.26 Франция 3:1 Сенегал 6
2 Норвегия 2 2 0 0 7 - 3 26.06.26 22:00 Норвегия - Франция23.06.26 Норвегия 3:2 Сенегал17.06.26 Ирак 1:4 Норвегия 6
3 Сенегал 2 0 0 2 3 - 6 26.06.26 22:00 Сенегал - Ирак23.06.26 Норвегия 3:2 Сенегал16.06.26 Франция 3:1 Сенегал 0
4 Ирак 2 0 0 2 1 - 7 26.06.26 22:00 Сенегал - Ирак23.06.26 Франция 3:0 Ирак17.06.26 Ирак 1:4 Норвегия 0
Полная таблица

По теме:
«Это тренерская находка». Маркевич оценил главное открытие ЧМ-2026
Тренер-рекордсмен завершил выступление на мундиале
Капитан Туниса, забив в свои ворота, повторил «рекорд» Сеада Колошинаца
Александр Бабич ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу сборная Норвегии по футболу сборная Сенегала по футболу сборная Ирака по футболу Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярослава Магучих приняла сенсационное решение. Такого не было пять лет
Другие виды | 26 июня 2026, 05:42 5
Ярослава Магучих приняла сенсационное решение. Такого не было пять лет
Ярослава Магучих приняла сенсационное решение. Такого не было пять лет

Ярослава выступит в Украине

ОФИЦИАЛЬНО. Второй бомбардир УПЛ будет играть в Первой лиге
Футбол | 25 июня 2026, 18:44 4
ОФИЦИАЛЬНО. Второй бомбардир УПЛ будет играть в Первой лиге
ОФИЦИАЛЬНО. Второй бомбардир УПЛ будет играть в Первой лиге

Андрей Сторчоус и Александр Козак – игроки ФК «Александрия»

В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
Бокс | 26.06.2026, 11:33
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
В Украине вынесли вердикт Ломаченко после его неожиданного решения
Игрок клуба Первой лиги попробует свои силы в Румынии
Футбол | 26.06.2026, 11:49
Игрок клуба Первой лиги попробует свои силы в Румынии
Игрок клуба Первой лиги попробует свои силы в Румынии
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
Футбол | 26.06.2026, 06:32
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
Матвей Пономаренко получил роскошное трансферное предложение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Нападающего Динамо ждут в Испании. Киевляне поставили ультиматум
Нападающего Динамо ждут в Испании. Киевляне поставили ультиматум
25.06.2026, 07:37 6
Футбол
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
СУРКИС: «Я за него заплатил миллионы, а его мама в слезах просит отпустить»
26.06.2026, 07:25 5
Футбол
Таблица Лиги наций. Где Украина после разгромной победы над Италией?
Таблица Лиги наций. Где Украина после разгромной победы над Италией?
25.06.2026, 19:50 1
Волейбол
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
25.06.2026, 09:00 1
Футбол
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
24.06.2026, 08:57
Бокс
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
24.06.2026, 09:32 19
Футбол
Усик может принять сенсационное решение и удивить своих фанатов
Усик может принять сенсационное решение и удивить своих фанатов
25.06.2026, 06:56 7
Бокс
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Матвей Пономаренко принял английский вызов
24.06.2026, 08:43 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем