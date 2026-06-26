Феерия Мбаппе и Холанда продолжится. Расклад на третий тур в группе I

Сегодня, 26 июня на чемпионате мира в очном поединке Франции и Норвегии выясниться победитель группы I, а Сенегал или тот же Ирак, опять же, во встрече между собой, определят третью команду этого квартета, которая при определенных раскладах будет иметь шанс пробиться в плей-офф по рейтингу третьих мест.

Своим видением данных разборок с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился известный тренер, наш эксперт Александр Бабич.

– Центральный матч в группе I между Францией и Норвегией должен дать ответ на вопрос, каковы запросы у норвежцев на текущем турнире , – сказал Бабич, – Помимо интриги в борьбе за первое место интересный момент состоит и в плане результативности бомбардиров этих команд – Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

Также этот матч имеет стратегическое значение. Если все будет идти без больших сенсаций, то в 1/8 финала победитель группы I встретится с Германией, а вторая команда этого квартета выходит на Бразилию.

По подбору футболистов и уровню мастерства французы превосходят своего оппонента. Однако, скандинавы, уверен, просто так не сдадутся на милость фаворита. Более того, я жду результативного поединка с обеих сторон. Также спрогнозирую и по одному результативному удару от Мбаппе и Холанда, а сам поединок завершится победой сборной Франции со счетом 4:2.

Что касается параллельного матча в этой группе, то во встрече Сенегала и Ирака я отдаю предпочтение африканской команде, которая лучше смотрелась на фоне французов и норвежцев. Более того, сенегальцы еще и могут запрыгнуть на подножку последнего вагона по рейтингу третьих мест. Предположу победу Сенегала – 3:1.