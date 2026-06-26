Феерия Мбаппе и Холанда продолжится. Расклад на третий тур в группе I
Известный тренер Александр Бабич первое место в этом квартете отдает сборной Франции
Сегодня, 26 июня на чемпионате мира в очном поединке Франции и Норвегии выясниться победитель группы I, а Сенегал или тот же Ирак, опять же, во встрече между собой, определят третью команду этого квартета, которая при определенных раскладах будет иметь шанс пробиться в плей-офф по рейтингу третьих мест.
Своим видением данных разборок с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился известный тренер, наш эксперт Александр Бабич.
– Центральный матч в группе I между Францией и Норвегией должен дать ответ на вопрос, каковы запросы у норвежцев на текущем турнире , – сказал Бабич, – Помимо интриги в борьбе за первое место интересный момент состоит и в плане результативности бомбардиров этих команд – Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.
Также этот матч имеет стратегическое значение. Если все будет идти без больших сенсаций, то в 1/8 финала победитель группы I встретится с Германией, а вторая команда этого квартета выходит на Бразилию.
По подбору футболистов и уровню мастерства французы превосходят своего оппонента. Однако, скандинавы, уверен, просто так не сдадутся на милость фаворита. Более того, я жду результативного поединка с обеих сторон. Также спрогнозирую и по одному результативному удару от Мбаппе и Холанда, а сам поединок завершится победой сборной Франции со счетом 4:2.
Что касается параллельного матча в этой группе, то во встрече Сенегала и Ирака я отдаю предпочтение африканской команде, которая лучше смотрелась на фоне французов и норвежцев. Более того, сенегальцы еще и могут запрыгнуть на подножку последнего вагона по рейтингу третьих мест. Предположу победу Сенегала – 3:1.
|Группа I
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|26.06.26 22:00 Норвегия - Франция23.06.26 Франция 3:0 Ирак16.06.26 Франция 3:1 Сенегал
|6
|2
|Норвегия
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|26.06.26 22:00 Норвегия - Франция23.06.26 Норвегия 3:2 Сенегал17.06.26 Ирак 1:4 Норвегия
|6
|3
|Сенегал
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|26.06.26 22:00 Сенегал - Ирак23.06.26 Норвегия 3:2 Сенегал16.06.26 Франция 3:1 Сенегал
|0
|4
|Ирак
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|26.06.26 22:00 Сенегал - Ирак23.06.26 Франция 3:0 Ирак17.06.26 Ирак 1:4 Норвегия
|0
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