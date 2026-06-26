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Чемпионат мира
26 июня 2026, 10:56 | Обновлено 26 июня 2026, 11:33
935
0

Подопечные Бьелсы едут домой. Прогноз Маркевича на матч Испания – Уругвай

Авторитетный отечественный наставник в поединке испанцев и уругвайцев ставит на европейцев

26 июня 2026, 10:56 | Обновлено 26 июня 2026, 11:33
935
0
Подопечные Бьелсы едут домой. Прогноз Маркевича на матч Испания – Уругвай
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Завтра, 27 июня на чемпионате мира в группе H состоится один из центральных матчей третьего тура в групповом раунде. В Гвадалахаре встретятся Испания и Уругвай.

В этой группе сложилось такая ситуация, что главный фаворит сборная Испании еще может завершить основной раунд на третьем месте, если проиграет Уругваю, а Кабо-Верде выиграет у Саудовской Аравии. В то же время второй фаворит этого квартета Уругвай отправиться домой в случае проигрыша испанцам. Параллельный матч на эту ситуацию не повлияет, так кто-то из оппонентов по-любому обойдет уругвайцев, а по рейтингу третьих мест два очка, которые есть в активе подопечных Марсело Бьелсы, не дадут путевку в 1/16-ю. Здесь интрига, пожалуй, самая интересная из всех групп.

Мирон Маркевич – архитектор атакующего футбола Украины, более 25 лет в футболе, более 1000 матчей в качестве тренера, вывел «Днепр» в финал Лиги Европы, бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Ситуация в группе H сложилась довольно интересная. Перед третьим туром фаворит квартета сборная Испании еще не гарантировала себе прямой выход в плей-офф, поэтому эксперименты с составом придется отложить.

А вот Уругвай оказался загнанным в угол. Им ничего не остается делать, как где-то рисковать. У южноамериканцев, есть, кому играть. Впрочем, испанцы прекрасно понимают, что необходимо занимать первое место, иначе в 1/16 финала придется встретиться с Аргентиной, чего вряд ли кто-то хочет на такой ранней стадии соревнований.

Поэтому завтра в Гвадалахаре будет серьезная рубка. Я практически не сомневаюсь, что испанцы будут играть первым номером, поскольку уругвайцам будет сложно навязать такую игру, учитывая подбор исполнителей в обеих сборных. Подопечные Марсело Бьелсы будут искать свой шанс в контригре . Да, южноамериканцы смогут насолить европейцам в виде забитого мяча, но не более того. Я думаю, что победа достанется Испании со счетом 2:1.

И этот проигрыш, на мой взгляд, станет фатальным для Уругвая, поскольку мне почему-то кажется, что в параллельном поединке этой группы Кабо-Верде как минимум не проиграет Саудовской Аравии, что выведет африканскую сборную на второе место.

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Мирон Маркевич
Мирон Маркевич Sport.ua
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