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  4. Бавария сделала запрос по хавбек сборной Германии. 100 миллионов евро
Германия
24 июня 2026, 13:54 | Обновлено 24 июня 2026, 15:31
682
0

Бавария сделала запрос по хавбек сборной Германии. 100 миллионов евро

Феликс Нмеча может перебраться в Мюнхен из «Боруссии» Дортмунд

24 июня 2026, 13:54 | Обновлено 24 июня 2026, 15:31
682
0
Бавария сделала запрос по хавбек сборной Германии. 100 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Нмеча
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Немецкий полузащитник «Боруссии» Дортмунд Феликс Нмеча может продолжить карьеру в «Баварии». Об этом сообщает Bild.

По информации источника, мюнхенский клуб сделал запрос по 25-летнему футболисту, который может сменить клуб за 100 миллионов евро. также немец находится на радарах «Ливерпуля», «Реала», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне на счету Феликса Нмечи 42 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 5результативными ударами и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» подписала хавбека.

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Источник: Руководство Реала склоняется к продаже Винисиуса
трансферы трансферы Бундеслиги Боруссия Дортмунд Феликс Нмеча Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Ливерпуль Реал Мадрид Бавария
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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