Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поразил на ЧМ-2026. Бавария подписала хавбека. Игрок прошел медосмотр
Германия
19 июня 2026, 15:35 | Обновлено 19 июня 2026, 16:12
1009
0

Поразил на ЧМ-2026. Бавария подписала хавбека. Игрок прошел медосмотр

Сайбари перейдет в новую команду в июле

19 июня 2026, 15:35 | Обновлено 19 июня 2026, 16:12
1009
0
Поразил на ЧМ-2026. Бавария подписала хавбека. Игрок прошел медосмотр
Getty Images/Global Images Ukraine. Исмаэль Сайбари
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Бавария договорилась о трансфере атакующего полузащитника ПСВ Исмаэля Сайбари.

Игрок, который уже успел оставить о себе позитивное впечатление в матче сборной Марокко против Бразилии на ЧМ-2026, прошел медосмотр в США и подписал контракт.

Однако мюнхенский гранд отложил официальное объявление на июль.

25-летний игрок в минувшем сезоне забил 19 голов и сделал 9 результативных передач.

Трансфер оценивается в 55 миллионов евро.

По теме:
Неожиданный поворот Барселоны. Клуб жалеет об уходе Левандовски
Финалист еврокубка сделал Роме предложение по поводу Довбика
ОФИЦИАЛЬНО. От Сидорчука в Польшу: экс-игрок Зори нашел новый клуб
Исмаэль Сайбари Бавария трансферы трансферы Бундеслиги
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

НАГОРНЯК: «Это единственный игрок Динамо, которого можно продать дорого»
Футбол | 19 июня 2026, 15:02 1
НАГОРНЯК: «Это единственный игрок Динамо, которого можно продать дорого»
НАГОРНЯК: «Это единственный игрок Динамо, которого можно продать дорого»

Матвей Пономаренко – главный актив киевлян

Динамо вернет своего бывшего капитана
Футбол | 19 июня 2026, 11:38 6
Динамо вернет своего бывшего капитана
Динамо вернет своего бывшего капитана

Сидорчук будет работать в структуре клуба

Сколько запросит Суркис? Футболиста Динамо решили переманить в Европу
Футбол | 19.06.2026, 09:22
Сколько запросит Суркис? Футболиста Динамо решили переманить в Европу
Сколько запросит Суркис? Футболиста Динамо решили переманить в Европу
Милевский назвал фаворитов ЧМ 2026: «Я хочу увидеть его в финале»
Футбол | 18.06.2026, 16:52
Милевский назвал фаворитов ЧМ 2026: «Я хочу увидеть его в финале»
Милевский назвал фаворитов ЧМ 2026: «Я хочу увидеть его в финале»
Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина
Теннис | 18.06.2026, 20:12
Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина
Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
18.06.2026, 09:17 4
Футбол
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
18.06.2026, 09:13 2
Бокс
Таблицы ЧМ-2026. Завершен первый тур: у кого какие шансы на плей-офф?
Таблицы ЧМ-2026. Завершен первый тур: у кого какие шансы на плей-офф?
18.06.2026, 11:30 3
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
18.06.2026, 16:50 1
Волейбол
Узбекистан – Колумбия – 1:3. Феерия Диаса и дебют. Видео голов и обзор
Узбекистан – Колумбия – 1:3. Феерия Диаса и дебют. Видео голов и обзор
18.06.2026, 07:20
Футбол
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
18.06.2026, 08:58 6
Футбол
Чисора объяснил, почему Усик не хочет боксировать с Кабайелом
Чисора объяснил, почему Усик не хочет боксировать с Кабайелом
17.06.2026, 17:34
Бокс
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
19.06.2026, 12:24 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем