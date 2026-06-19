Поразил на ЧМ-2026. Бавария подписала хавбека. Игрок прошел медосмотр

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Бавария договорилась о трансфере атакующего полузащитника ПСВ Исмаэля Сайбари.

Игрок, который уже успел оставить о себе позитивное впечатление в матче сборной Марокко против Бразилии на ЧМ-2026, прошел медосмотр в США и подписал контракт.

Однако мюнхенский гранд отложил официальное объявление на июль.

25-летний игрок в минувшем сезоне забил 19 голов и сделал 9 результативных передач.

Трансфер оценивается в 55 миллионов евро.