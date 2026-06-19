Германия19 июня 2026, 15:35 | Обновлено 19 июня 2026, 16:12
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Поразил на ЧМ-2026. Бавария подписала хавбека. Игрок прошел медосмотр
Сайбари перейдет в новую команду в июле
19 июня 2026, 15:35 | Обновлено 19 июня 2026, 16:12
1009
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По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Бавария договорилась о трансфере атакующего полузащитника ПСВ Исмаэля Сайбари.
Игрок, который уже успел оставить о себе позитивное впечатление в матче сборной Марокко против Бразилии на ЧМ-2026, прошел медосмотр в США и подписал контракт.
Однако мюнхенский гранд отложил официальное объявление на июль.
25-летний игрок в минувшем сезоне забил 19 голов и сделал 9 результативных передач.
Трансфер оценивается в 55 миллионов евро.
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