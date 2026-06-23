Сборная Португалии одержала свою третью крупнейшую победу на ЧМ

Сборная Португалии одержала свою третью крупнейшую победу на чемпионатах мира.

В матче второго тура ЧМ-2026 португальцы победили сборную Узбекистана со счетом 5:0.

Только дважды в своей истории португальцы побеждали с большим счетом на чемпионатах мира: в 2010 году против КНДР (7:0) и в 2022 против Швейцарии (6:1).

Самые крупные победы сборной Португалии на чемпионатах мира