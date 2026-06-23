Чемпионат мира23 июня 2026, 22:12 | Обновлено 23 июня 2026, 22:13
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Сборная Португалии одержала свою третью крупнейшую победу на ЧМ
Вспомним топ-10 крупнейших побед в истории португальской сборной на мундиалях
23 июня 2026, 22:12 | Обновлено 23 июня 2026, 22:13
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Сборная Португалии одержала свою третью крупнейшую победу на чемпионатах мира.
В матче второго тура ЧМ-2026 португальцы победили сборную Узбекистана со счетом 5:0.
Только дважды в своей истории португальцы побеждали с большим счетом на чемпионатах мира: в 2010 году против КНДР (7:0) и в 2022 против Швейцарии (6:1).
Самые крупные победы сборной Португалии на чемпионатах мира
- 2010: КНДР – 7:0
- 2022: Швейцария – 6:1
- 2026: Узбекистан – 5:0
- 2002: Польша – 4:0
- 1966: Болгария – 3:0
- 1966: КНДР – 5:3
- 1966: Бразилия – 3:1
- 1966: Венгрия – 3:1
- 2022: Уругвай – 2:0
- 2006: Иран – 2:0
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