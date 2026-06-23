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Чемпионат мира
23 июня 2026, 22:12 | Обновлено 23 июня 2026, 22:13
265
0

Сборная Португалии одержала свою третью крупнейшую победу на ЧМ

Вспомним топ-10 крупнейших побед в истории португальской сборной на мундиалях

23 июня 2026, 22:12 | Обновлено 23 июня 2026, 22:13
265
0
Сборная Португалии одержала свою третью крупнейшую победу на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Португалии одержала свою третью крупнейшую победу на чемпионатах мира.

В матче второго тура ЧМ-2026 португальцы победили сборную Узбекистана со счетом 5:0.

Только дважды в своей истории португальцы побеждали с большим счетом на чемпионатах мира: в 2010 году против КНДР (7:0) и в 2022 против Швейцарии (6:1).

Самые крупные победы сборной Португалии на чемпионатах мира

  • 2010: КНДР – 7:0
  • 2022: Швейцария – 6:1
  • 2026: Узбекистан – 5:0
  • 2002: Польша – 4:0
  • 1966: Болгария – 3:0
  • 1966: КНДР – 5:3
  • 1966: Бразилия – 3:1
  • 1966: Венгрия – 3:1
  • 2022: Уругвай – 2:0
  • 2006: Иран – 2:0
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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