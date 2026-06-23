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  4. Реал хочет за бесценок купить звезду сборной Аргентины стоимостью 80 млн
Испания
23 июня 2026, 12:57 |
913
0

Реал хочет за бесценок купить звезду сборной Аргентины стоимостью 80 млн

Сливочные решительно настроены вернуть Нико Паса

23 июня 2026, 12:57 |
913
0
Реал хочет за бесценок купить звезду сборной Аргентины стоимостью 80 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Пас
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«Реал» планирует вернуть в Мадрид своего 21-летнего воспитанника Нико Паса.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, представители мадридского клуба и итальянского «Комо» на днях проведут встречу, на которой решат судьбу молодой звезды сборной Аргентины. «Лариджани» настроены оставить игрока, которого приобрели у «Реала» два года назад за 6 млн евро. Сам Пас, как отмечается, также хотел бы продолжить выступления в Серии А. В то же время руководство «бланкос» желает активировать опцию обратного выкупа контракта игрока за 9 млн евро.

В прошлом сезоне «Комо» занял четвертое место в чемпионате Италии, квалифицировавшись в Лигу чемпионов. Нико Пас успел сыграть в 40 матчах, отличившись 13 забитыми голами и 8 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 млн евро.

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Нико Пас Фабрицио Романо Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу чемпионат Италии по футболу Комо трансферы
Андрей Плыгун Источник: Фабрицио Романо
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