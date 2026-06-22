Мбаппе оценил возможность перехода в MLS
Французский нападающий не исключает такой возможности
Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе оценил вероятность перехода в клубы MLS в будущем:
«Играть в MLS когда-нибудь? Не знаю… Дэвид Бекхэм предлагал мне это много раз. Посмотрим, не знаю. Американская культура другая, там нет пределов амбициям, мне это нравится».
В сезоне 2025/26 Килиан Мбаппе провел 44 матча на клубном уровне, отличившись 42 забитыми голами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе настроен выиграть чемпионат мира 2026 года.
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