Мбаппе оценил возможность перехода в MLS

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе оценил вероятность перехода в клубы MLS в будущем:

«Играть в MLS когда-нибудь? Не знаю… Дэвид Бекхэм предлагал мне это много раз. Посмотрим, не знаю. Американская культура другая, там нет пределов амбициям, мне это нравится».

В сезоне 2025/26 Килиан Мбаппе провел 44 матча на клубном уровне, отличившись 42 забитыми голами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе настроен выиграть чемпионат мира 2026 года.