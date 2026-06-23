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Украина. Первая лига
23 июня 2026, 12:03 |
108
0

Чижевский рассказал, кого из игроков хотел удержать в Агробизнесе

Четвертая команда Первой лиги, которая сегодня выходит из отпуска, потеряла четырех исполнителей

23 июня 2026, 12:03 |
108
0
Чижевский рассказал, кого из игроков хотел удержать в Агробизнесе
Александр Чижевский
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Защитник Иван Гаврушко, центральный полузащитник Роман Толочко, а также вингеры Роман Кузьмин и Богдан Шмигельский в новом сезоне не будут играть за «Агробизнес». У первых трех, которые в прошлом сезоне были настоящими лидерами команды, в середине июня закончились контракты. Однако, новые соглашения с ними не подписали.

Почему так произошло, корреспондент Sport.ua узнал из разговора с главным тренером «аграриев» Александром Чижевским.

«Всех трех игроков, у которых закончились контракты, я хотел видеть в команде и дальше. Разве что о Гаврушко мы заранее знали, что летом он покинет клуб. Иван родом из Жовквы, в свое время я сам пригласил его в «Агробизнес» со Львовщины. Но он хотел быть поближе к семье, поэтому его переход в ФК «Куликов-Белка» был ожидаемым.

Что касается Толочко и Кузьмина, до последнего не было понимания, в какой лиге «Агробизнес» будет играть в следующем сезоне. Не сказал бы, что конкуренты нас «перебивают», но жизнь дорожает, так что ребята получили выгодные предложения и продолжат карьеру в других командах. Каждого из них я могу только поблагодарить за работу и пожелать успехов в новых клубах», – отметил Чижевский.

В прошлом сезоне «Агробизнес» повторил свое высшее достижение в Первой лиге, заняв четвертое место. После этого команда провела стыковые матчи за право выступать в УПЛ, дважды сыграв вничью с «Кудровкой» (0:0, 2:2), но уступила сопернику в серии пенальти.

Ранее Sport.ua сообщал, что семь игроков летом продлили контракты с «Агробизнесом».

Также наш сайт информировал о планах волочисской команды на межсезонье.

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инсайд трансферы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Александр Чижевский Агробизнес Роман Толочко Роман Кузьмин Богдан Шмигельский
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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