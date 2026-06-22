Чижевский раскрыл планы Агробизнеса на межсезонье
Двухнедельный отпуск волочисской команды подходит к концу
Во вторник, 23 июня, четвертая команда Первой лиги по итогам прошлого сезона приступит к подготовке к новым турнирным баталиям.
Как рассказал Sport.ua главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский, летний сбор команды пройдет в Волочиске.
Запланировано шесть спаррингов, первый из которых состоится на следующей неделе
- 1 июля – «Эпицентр» – «Агробизнес»
- 4 июля – «Агробизнес» – «Пробой»
- 8 июля – «Нива» (Тернополь) – «Агробизнес» (во Львове)
- 11 июля – «Феникс-Мариуполь» – «Агробизнес»
- 15 июля – «Агробизнес» – «Прикарпатье»
- 18 июля – «Агробизнес» – «Куликов-Белка»
По итогам прошлого сезона «Агробизнес» занял четвертое место в Первой лиге, повторив свой лучший результат в истории выступлений в этом дивизионе, установленный в сезоне-2019/20. После этого команда провела два стыковых матча за право выступать в УПЛ с «Кудровкой», в которых дважды сыграла вничью – 0:0 и 2:2. Судьбу путевки в элиту решила серия пенальти, в которой точнее оказались кудровчане.
Ранее тренер «Агробизнеса» объяснил, чем ему не нравится ЧМ-2026.
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