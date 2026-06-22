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Украина. Первая лига
22 июня 2026, 11:46 | Обновлено 22 июня 2026, 12:59
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0

Чижевский раскрыл планы Агробизнеса на межсезонье

Двухнедельный отпуск волочисской команды подходит к концу

22 июня 2026, 11:46 | Обновлено 22 июня 2026, 12:59
494
0
Чижевский раскрыл планы Агробизнеса на межсезонье
ФК Агробизнес. Александр Чижевский
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Во вторник, 23 июня, четвертая команда Первой лиги по итогам прошлого сезона приступит к подготовке к новым турнирным баталиям.

Как рассказал Sport.ua главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский, летний сбор команды пройдет в Волочиске.

Запланировано шесть спаррингов, первый из которых состоится на следующей неделе

  • 1 июля – «Эпицентр» – «Агробизнес»
  • 4 июля – «Агробизнес» – «Пробой»
  • 8 июля – «Нива» (Тернополь) – «Агробизнес» (во Львове)
  • 11 июля – «Феникс-Мариуполь» – «Агробизнес»
  • 15 июля – «Агробизнес» – «Прикарпатье»
  • 18 июля – «Агробизнес» – «Куликов-Белка»

По итогам прошлого сезона «Агробизнес» занял четвертое место в Первой лиге, повторив свой лучший результат в истории выступлений в этом дивизионе, установленный в сезоне-2019/20. После этого команда провела два стыковых матча за право выступать в УПЛ с «Кудровкой», в которых дважды сыграла вничью – 0:0 и 2:2. Судьбу путевки в элиту решила серия пенальти, в которой точнее оказались кудровчане.

Ранее тренер «Агробизнеса» объяснил, чем ему не нравится ЧМ-2026.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Агробизнес инсайд Александр Чижевский Эпицентр Каменец-Подольский Пробой Городенка Нива Тернополь Феникс-Мариуполь Прикарпатье Ивано-Франковск Куликов-Белка
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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