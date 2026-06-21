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Чемпионат мира
21 июня 2026, 21:14 | Обновлено 21 июня 2026, 21:15
604
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Легенда Карпат объяснил, чем ему не нравится ЧМ-2026

Александр Чижевский смотрит чемпионат мира не просто как болельщик

21 июня 2026, 21:14 | Обновлено 21 июня 2026, 21:15
604
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Легенда Карпат объяснил, чем ему не нравится ЧМ-2026
ФК Агробизнес. Александр Чижевский
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Легендарный капитан «Карпат», а сейчас главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от чемпионата мира в Северной Америке.

«Продолжается второй тур, турнир набирает обороты, поэтому с интересом за ним слежу. Причем не просто как болельщик, а через призму профессиональной деятельности. Думаю, большинство тренеров смотрят чемпионат мира с таким же интересом.

Сказать, что кому-то симпатизирую, нет. Я за хороший футбол. Чтобы не одна игровая схема была, а несколько вариантов – на разные случаи. Назвать фаворита пока тоже не могу – нужно ждать третий тур. Практически каждый может удивить.

Если принимать во внимание последние поединки, то понравились Нидерланды в игре со Швецией. Очень ждал второй матч Испании, учитывая неожиданную ничью с Кабо-Верде в первом туре.

Если бы еще удавалось увидеть больше игр... Но с тем расписанием, которое имеем, сделать это сложно. Даже когда матчи начинаются в 23:00, не всегда удается досмотреть их до конца. Я уж не говорю о ночных поединках. Так что смотрю то, что удается», – сказал Чижевский.

Сборная Украины во времена игровой карьеры Александра Чижевского не выступала в финальных турнирах чемпионатов мира или Европы. Единственный матч, который защитник «Карпат» провел за национальную команду, был общительным. В поединке с Польшей (1:2) на киевском НСК «Олимпийский» в июле 1998 года он вышел в стартовом составе под шестым номером, получил желтую карточку на 44-й минуте и в перерыве был заменен на Владислава Ващука.

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чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу Александр Чижевский инсайд Мнение эксперта
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Специально для него не будут переносить матчи. Это у нас ночь, а у них день.
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