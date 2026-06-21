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Чемпионат мира
21 июня 2026, 20:05 | Обновлено 21 июня 2026, 20:07
227
0

Второй после Пеле! Ямалю покорилось важное достижение на чемпионате мира

18-летний вингер открыл счет в матче против Саудовской Аравии

21 июня 2026, 20:05 | Обновлено 21 июня 2026, 20:07
227
0
Второй после Пеле! Ямалю покорилось важное достижение на чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль
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21 июня в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира сборная Испании проводит матч против Саудовской Аравии.

Счет в игре открыл Ламин Ямаль, который на 10-й минуте замкнул прострел с левого фланга от Микеля Оярсабаля.

Благодаря этому взятию ворот Ямаль стал вторым игроком в истории в возрасте 18 лет или младше, который открывал счет в матче чемпионата мира. Ранее это удавалось только Пеле, который в 1958 году в 17 лет отличился в воротах сборной Уэльса.

Испания после первого тайма выигрывает у Саудовской Аравии со счетом 3:0. Такой результат выводит «Фурию Роху» на первое место в группе, поскольку в первом туре обе встречи в квартете, в который также входят Уругвай и Кабо-Верде, завершились вничью.

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Ламин Ямаль Пеле сборная Испании по футболу сборная Саудовской Аравии по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика
Иван Чирко Источник: Opta
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