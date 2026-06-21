Второй после Пеле! Ямалю покорилось важное достижение на чемпионате мира
18-летний вингер открыл счет в матче против Саудовской Аравии
21 июня в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира сборная Испании проводит матч против Саудовской Аравии.
Счет в игре открыл Ламин Ямаль, который на 10-й минуте замкнул прострел с левого фланга от Микеля Оярсабаля.
Благодаря этому взятию ворот Ямаль стал вторым игроком в истории в возрасте 18 лет или младше, который открывал счет в матче чемпионата мира. Ранее это удавалось только Пеле, который в 1958 году в 17 лет отличился в воротах сборной Уэльса.
Испания после первого тайма выигрывает у Саудовской Аравии со счетом 3:0. Такой результат выводит «Фурию Роху» на первое место в группе, поскольку в первом туре обе встречи в квартете, в который также входят Уругвай и Кабо-Верде, завершились вничью.
18 - Lamine Yamal is only the second player aged 18 or younger to open the scoring in a FIFA World Cup match - the other was a 17-year-old Pelé for Brazil v Wales in 1958.— OptaJoe (@OptaJoe) June 21, 2026
Emulating. pic.twitter.com/Pf3ty86zdI
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