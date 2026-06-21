Второй после Пеле! Ямалю покорилось важное достижение на чемпионате мира

21 июня в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира сборная Испании проводит матч против Саудовской Аравии.

Счет в игре открыл Ламин Ямаль, который на 10-й минуте замкнул прострел с левого фланга от Микеля Оярсабаля.

Благодаря этому взятию ворот Ямаль стал вторым игроком в истории в возрасте 18 лет или младше, который открывал счет в матче чемпионата мира. Ранее это удавалось только Пеле, который в 1958 году в 17 лет отличился в воротах сборной Уэльса.

Испания после первого тайма выигрывает у Саудовской Аравии со счетом 3:0. Такой результат выводит «Фурию Роху» на первое место в группе, поскольку в первом туре обе встречи в квартете, в который также входят Уругвай и Кабо-Верде, завершились вничью.