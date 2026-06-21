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Чемпионат мира
21 июня 2026, 19:17 | Обновлено 21 июня 2026, 20:08
432
0

ВИДЕО. Ямаль забил первый гол на ЧМ, отличившись в ворота Саудовской Аравии

Ламин вывел сборную Испании вперед на 10-й минуте матча 2-го тура группы H ЧМ-2026

21 июня 2026, 19:17 | Обновлено 21 июня 2026, 20:08
432
0
ВИДЕО. Ямаль забил первый гол на ЧМ, отличившись в ворота Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль
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18-летний вундеркинд сборной Испании Ламин Ямаль забил свой первый гол на чемпионатах мира.

21 июня Ямаль отличился в ворота Саудовской Аравии в матче 2-го тура группы H ЧМ-2026, сделав счет 1:0 в пользу Фурии Рохи.

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Ламин проводит второй матч на мундиале. В 1-м туре группового этапа Ямаль вышел на 71-й минуте поединка против Кабо-Верде (0:0).

Ассистом на Ямаля отличился Микель Оярсабаль, который провалился с Кабо-Верде, став первым игроком в истории, который за стартовые 30 минут ни разу не коснулся мяча.

Испания и Саудовская Аравия начали очное противостояние в 19:00 по Киеву на Мерседес-Бенц Арена в Атланте.

❗️ ВИДЕО. Ямаль забил первый гол на ЧМ, отличившись в ворота Саудовской Аравии

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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