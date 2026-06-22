Пидкивка и еще пять игроков продлили контракты с Агробизнесом

Как стало известно Sport.ua, вратари Роман Пидкивка, Даниил Хмеловский и Игорь Потомков, защитники Сергей Палюх и Даниил Сидоренко, а также полузащитник Олег Лень, чьи предыдущие контракты заканчивались в июне, подписали новые соглашения с «Агробизнесом».

Самым известным среди них является бывший голкипер молодежной сборной Роман Пидкивка. На клубном уровне он играл за «Карпаты», киевский «Арсенал», «Черноморец» и «Ингулец», а в «Агробизнес» перешел летом 2024-го после годовой паузы в карьере.

Как уже сообщал Sport.ua, ранее новое соглашение с «Агробизнесом» подписал полузащитник Виталий-Дмитрий Теплый.

На данный момент «Агробизнес» понес четыре кадровые потери. После завершения контрактов клуб покинули защитник Иван Гаврушко, полузащитники Роман Кузьмин и Роман Толочко. Также было расторгнуто соглашение с полузащитником Богданом Шмигельским.

По итогам прошлого сезона «Агробизнес» занял четвертое место в Первой лиге, после чего в переходных матчах за право выступать в УПЛ уступил «Кудровке» в серии пенальти после двух ничьих – 0:0 и 2:2.

Выход команды из отпуска запланирован на 23 июня.