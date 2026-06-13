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Украина. Первая лига
13 июня 2026, 11:33 |
137
0

Агробизнес продлил контракт с ведущим игроком

Важный исполнитель Виталий-Дмитрий Теплый останется в клубе

13 июня 2026, 11:33 |
137
0
Агробизнес продлил контракт с ведущим игроком
ФК Агробизнес
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Как стало известно Sport.ua, центральный полузащитник Виталий-Дмитрий Теплый согласился продолжить сотрудничество с «Агробизнесом».

Предыдущее соглашение футболиста истекает 15 июня, и уже были слухи, что уроженец Самбора перейдет в ФК «Куликов-Белка» вместе с еще двумя игроками волочисской команды.

«Нет, я никуда не перехожу. Продлил контракт еще на год», – сказал Теплый корреспонденту Sport.ua.

27-летний полузащитник перебрался в «Агробизнес» летом 2023 года из «Скалы 1911». В завершившемся сезоне Теплый провел 31 матч во всех турнирах.

Под вопросом остается будущее в «Агробизнесе» лучшего бомбардира команды в прошлом сезоне (11 голов + 2 передачи) Романа Кузьмина. Его контракт также истекает 15 июня.

Команда Александра Чижевского заняла четвертое место в Первой лиге, после чего в стыковых матчах за путевку в УПЛ уступила в серии пенальти «Кудровке».

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Агробизнес инсайд продление контракта
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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