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  4. МАКАЛЛИСТЕР: «Вещи, которые творит Месси, невероятны. Даже добавить нечего»
Чемпионат мира
23 июня 2026, 02:08 | Обновлено 23 июня 2026, 02:13
166
0

МАКАЛЛИСТЕР: «Вещи, которые творит Месси, невероятны. Даже добавить нечего»

Полузащитник сборной Аргентины прокомментировал матч с Австрией

23 июня 2026, 02:08 | Обновлено 23 июня 2026, 02:13
166
0
МАКАЛЛИСТЕР: «Вещи, которые творит Месси, невероятны. Даже добавить нечего»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Макаллистер
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Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Аргентины Алексис Макаллистер высказался о победном матче против Австрии на чемпионате мира 2026 (2:0). Также игрок отметил вклад Лионеля Месси, который оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории турнира.

«Мы знаем, что каждый выкладывается на максимум рядом с Лео. Мы уже выигрывали с ним турниры, и для нас важно, чтобы он чувствовал себя счастливым. То, что он делает и как он это делает, вызывает у нас огромную благодарность.

Я бы сказал, что видеть его на поле на том же уровне – это что-то невероятное. Вещи, которые он творит, просто поразительны – то, как он реагирует в решающий момент на все происходящее. Так что да, добавить нечего – рад, что он может быть там, наслаждаться игрой и забивать голы.

Австрия? Мы знали, что так и будет. Они атлетичные и сильные, так что матч обещал быть непростым, но, к счастью, все сложилось хорошо.

Местами нам пришлось немного потерпеть, у них довольно габаритные игроки, но мы сумели отобороняться и довольны результатом.

Нам хотелось бы владеть мячом гораздо больше, но мы также понимаем, что бывают моменты, когда нужно защищаться, и для нас это не проблема. Сегодня мы это доказали», – заявил Макаллистер.

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Андрей Витренко Источник: Mundo Deportivo
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