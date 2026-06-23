С возрастом прибавляет. У Месси 12 голов на ЧМ после 35 лет: доминация

38-летний аргентинец Лионель Месси продолжает зажигать на чемпионатах мира, забив 18 мячей на мундиалях и став лучшим бомбардиром турнира.

Лионель Месси по-настоящему раскрылся на чемпионатах мира уже в зрелом возрасте. После 35 лет аргентинец забил на мундиалях 12 голов, что является абсолютным рекордом турнира.

Позади Месси в рейтинге игроков, забивавших на ЧМ в возрасте 35+, остались Роже Милла из Камеруна (4 гола) и француз Оливье Жиру (5 голов).

Кроме того, на долю Лионеля приходится 25.5% всех голов в истории чемпионатов мира, забитых футболистами старше 35 лет.

По сравнению с Месси такие известные игроки как Криштиану Роналду, Тьерри Анри, Марадона, Неймар, Ривалдо и Гарри Кейн за всю свою карьеру забили меньше голов на мундиалях, чем Лионель в возрасте 35+ лет.

Сравнение Месси с топ-игроками на ЧМ:

Лионель Месси (Аргентина) – 18 голов и 12 в возрасте 35+

Гарри Кейн (Англия) – 10

Неймар (Бразилия) – 8

Ривалдо (Бразилия) – 8

Криштиану Роналду (Португалия) – 8

Марадона (Аргентина) – 8

Тьерри Анри (Франция) – 6

35 - Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nda attığı 18 golün 12'si 35 yaşından sonra geldi. Turnuva tarihinde 35+ yaşındaki oyuncuların kaydettiği gollerin %25.5'i Arjantinli yıldıza ait. Şarap. pic.twitter.com/WhjWMJx0nW — OptaCan (@OptaCan) June 22, 2026