С возрастом прибавляет. У Месси 12 голов на ЧМ после 35 лет: доминация
Аргентинец вышел на новый уровень
38-летний аргентинец Лионель Месси продолжает зажигать на чемпионатах мира, забив 18 мячей на мундиалях и став лучшим бомбардиром турнира.
Лионель Месси по-настоящему раскрылся на чемпионатах мира уже в зрелом возрасте. После 35 лет аргентинец забил на мундиалях 12 голов, что является абсолютным рекордом турнира.
Позади Месси в рейтинге игроков, забивавших на ЧМ в возрасте 35+, остались Роже Милла из Камеруна (4 гола) и француз Оливье Жиру (5 голов).
Кроме того, на долю Лионеля приходится 25.5% всех голов в истории чемпионатов мира, забитых футболистами старше 35 лет.
По сравнению с Месси такие известные игроки как Криштиану Роналду, Тьерри Анри, Марадона, Неймар, Ривалдо и Гарри Кейн за всю свою карьеру забили меньше голов на мундиалях, чем Лионель в возрасте 35+ лет.
Сравнение Месси с топ-игроками на ЧМ:
- Лионель Месси (Аргентина) – 18 голов и 12 в возрасте 35+
- Гарри Кейн (Англия) – 10
- Неймар (Бразилия) – 8
- Ривалдо (Бразилия) – 8
- Криштиану Роналду (Португалия) – 8
- Марадона (Аргентина) – 8
- Тьерри Анри (Франция) – 6
35 - Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nda attığı 18 golün 12'si 35 yaşından sonra geldi. Turnuva tarihinde 35+ yaşındaki oyuncuların kaydettiği gollerin %25.5'i Arjantinli yıldıza ait. Şarap. pic.twitter.com/WhjWMJx0nW— OptaCan (@OptaCan) June 22, 2026
Messi has scored more World Cup goals after turning 35 (12) than these players in their ENTIRE careers:— ESPN FC (@ESPNFC) June 22, 2026
-Thierry Henry (6)
-Cristiano Ronaldo (8)
-Maradona (8)
-Neymar (8)
-Rivaldo (8)
-Harry Kane (10)
Unreal longevity 🐐 pic.twitter.com/QoNDaMZSfT
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