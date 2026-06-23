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Чемпионат мира
23 июня 2026, 01:54 | Обновлено 23 июня 2026, 02:56
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С возрастом прибавляет. У Месси 12 голов на ЧМ после 35 лет: доминация

Аргентинец вышел на новый уровень

23 июня 2026, 01:54 | Обновлено 23 июня 2026, 02:56
150
0
С возрастом прибавляет. У Месси 12 голов на ЧМ после 35 лет: доминация
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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38-летний аргентинец Лионель Месси продолжает зажигать на чемпионатах мира, забив 18 мячей на мундиалях и став лучшим бомбардиром турнира.

Лионель Месси по-настоящему раскрылся на чемпионатах мира уже в зрелом возрасте. После 35 лет аргентинец забил на мундиалях 12 голов, что является абсолютным рекордом турнира.

Позади Месси в рейтинге игроков, забивавших на ЧМ в возрасте 35+, остались Роже Милла из Камеруна (4 гола) и француз Оливье Жиру (5 голов).

Кроме того, на долю Лионеля приходится 25.5% всех голов в истории чемпионатов мира, забитых футболистами старше 35 лет.

По сравнению с Месси такие известные игроки как Криштиану Роналду, Тьерри Анри, Марадона, Неймар, Ривалдо и Гарри Кейн за всю свою карьеру забили меньше голов на мундиалях, чем Лионель в возрасте 35+ лет.

Сравнение Месси с топ-игроками на ЧМ:

  • Лионель Месси (Аргентина) – 18 голов и 12 в возрасте 35+
  • Гарри Кейн (Англия) – 10
  • Неймар (Бразилия) – 8
  • Ривалдо (Бразилия) – 8
  • Криштиану Роналду (Португалия) – 8
  • Марадона (Аргентина) – 8
  • Тьерри Анри (Франция) – 6
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рекорд Лионель Месси сборная Аргентины по футболу сборная Австрии по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу
Андрей Витренко Источник: ESPN
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