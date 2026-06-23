Клозе отреагировал на рекорд Месси на ЧМ: «Всегда был его фанатом»

Бывший форвард сборной Германии Мирослав Клозе отреагировал на рекордное выступление Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 против Австрии (2:0).

Лионель забил два мяча в матче и стал лучшим бомбардиром в истории мундиалей, обойдя в рейтинге Мирослава: на счету Месси 18 голов, в то время как у Клозе – 16.

После матча Клозе не жалел комплиментов в адрес звездного аргентинца.

«Месси — это просто Месси. Я всегда восхищался тем, как он находил решения и как вел себя как человек, даже на поле.

Он всегда вдыхал жизнь в свою команду. В 2006 году он сидел на скамейке запасных, а играл Хуан Роман Рикельме, пока Месси не получил это доверие.

То, во что он затем превратил футбол, и то, как он это сделал – перед этим я снимаю шляпу. Огромный комплимент!

Я всегда был фанатом Месси, и теперь, когда он опередил меня, должен сказать: это тоже очень даже неплохо», – сказал Клозе.