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Чемпионат мира
22 июня 2026, 22:53 | Обновлено 22 июня 2026, 23:55
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Лучшие бомбардиры в истории ЧМ. Месси забил 18-й гол и оторвался от Мбаппе

Лионель Месси оформил дубль в ворота Австрии и теперь имеет на своем счету 18 мячей на ЧМ

22 июня 2026, 22:53 | Обновлено 22 июня 2026, 23:55
2035
4 Comments
Лучшие бомбардиры в истории ЧМ. Месси забил 18-й гол и оторвался от Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Легендарный форвард сборной Аргентины Лионель Месси вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира в истории.

22 июня Лео оформил дубль в ворота команды Австрии в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026, забив 17-й и 18-й голы на мундиалях.

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Месси обошел и оторвался от именитого немецкого нападающего Мирослава Клозе, у которого 16 голов на ЧМ.

В первую пятерку лучших голеадоров в истории ЧМ также входят Роналдо (Бразилия, 15), Герд Мюллер (Германия, 14) и Килиан Мбаппе (Франция, 14).

Мбаппе – ближайший преследователь Лео, если учитывать только игроков, которые не завершили карьеру. У 27-летнего форварда французской сборной впереди еще как минимум два матча на групповом этапе ЧМ-2026.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Вже 5 голів, за 2 матчі, маніяк!) 
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+2
Мбаппе всього 27 рочків і відставання від першого місця всього 4 м'ячика, думаю на наступному мундіалі є всі шанси побачити зміну лідера бомбардирів.
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-2
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