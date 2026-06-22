Лучшие бомбардиры в истории ЧМ. Месси забил 18-й гол и оторвался от Мбаппе
Лионель Месси оформил дубль в ворота Австрии и теперь имеет на своем счету 18 мячей на ЧМ
Легендарный форвард сборной Аргентины Лионель Месси вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира в истории.
22 июня Лео оформил дубль в ворота команды Австрии в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026, забив 17-й и 18-й голы на мундиалях.
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Месси обошел и оторвался от именитого немецкого нападающего Мирослава Клозе, у которого 16 голов на ЧМ.
В первую пятерку лучших голеадоров в истории ЧМ также входят Роналдо (Бразилия, 15), Герд Мюллер (Германия, 14) и Килиан Мбаппе (Франция, 14).
Мбаппе – ближайший преследователь Лео, если учитывать только игроков, которые не завершили карьеру. У 27-летнего форварда французской сборной впереди еще как минимум два матча на групповом этапе ЧМ-2026.
Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
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