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  4. Определена соперница Калининой в 1/8 финала на WTA 250 в Истборне
WTA
22 июня 2026, 21:25 | Обновлено 22 июня 2026, 21:28
598
0

Определена соперница Калининой в 1/8 финала на WTA 250 в Истборне

Ангелина сыграет с Маккартни Кесслер, которая одолела Дарью Касаткину

22 июня 2026, 21:25 | Обновлено 22 июня 2026, 21:28
598
0
Определена соперница Калининой в 1/8 финала на WTA 250 в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Маккартни Кесслер
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 70) встретится в 1/8 финала с американкой Маккартни Кесслер (WTA 62) на травяном турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.

Кесслер обыграла Дарью Касаткину (WTA 68) в 1/16 финала в двух сетах за 1 час и 42 минуты – 6:3, 7:6 (7:3).

Счет очных встреч соперниц – 1:1.

Ранее Калинина и Кесслер не встречались.

Ангелина четвертый раз выступает на травяном турнире в Великобритании и в третий раз смогла выйти в 1/8 финала. В первом круге Калинина обыграла соотечественницу Дарью Снигур.

WTA 250 Истборн. Трава, 1/16 финала

Маккартни Кесслер [7] – Дарья Касаткина – 6:3, 7:6 (7:3)

Фотогалерея матча

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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