Определена соперница Калининой в 1/8 финала на WTA 250 в Истборне
Ангелина сыграет с Маккартни Кесслер, которая одолела Дарью Касаткину
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 70) встретится в 1/8 финала с американкой Маккартни Кесслер (WTA 62) на травяном турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.
Кесслер обыграла Дарью Касаткину (WTA 68) в 1/16 финала в двух сетах за 1 час и 42 минуты – 6:3, 7:6 (7:3).
Счет очных встреч соперниц – 1:1.
Ранее Калинина и Кесслер не встречались.
Ангелина четвертый раз выступает на травяном турнире в Великобритании и в третий раз смогла выйти в 1/8 финала. В первом круге Калинина обыграла соотечественницу Дарью Снигур.
WTA 250 Истборн. Трава, 1/16 финала
Маккартни Кесслер [7] – Дарья Касаткина – 6:3, 7:6 (7:3)
Фотогалерея матча
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