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Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 14:16 | Обновлено 22 июня 2026, 14:20
268
0

Верес приближается к подписанию нападающего-легионера

Карьеру в клубе из Ровно может продолжить Натанаэль Блейр

22 июня 2026, 14:16 | Обновлено 22 июня 2026, 14:20
268
0
Верес приближается к подписанию нападающего-легионера
Getty Images/Global Images Ukraine. Натанаэль Блейр
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Австралийский нападающий Натанаэль Блейр может стать игроком «Вереса». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 22-летний футболиста среди новичков, прибивших расположение клуба из Ровно, является самым близким к тому, чтобы подписать контракт. Соглашение может быть подписано уже 22-23 июня.

Натанаэль Блейр является свободным агентом, последним его клубом был «Сентрал Кост Маринерс». В прошедшем сезоне он провел 15 матчей, в которых отличился 3 голами и 1 ассистом.

Ранее сообщалось о том, что «Верес» вышел из отпуска и запланировал первые спарринги.

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трансферы трансферы УПЛ чемпионат Австралии по футболу Сентрал Кост Маринерс Верес Ровно ТаТоТаке
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
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