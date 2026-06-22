Верес приближается к подписанию нападающего-легионера
Карьеру в клубе из Ровно может продолжить Натанаэль Блейр
Австралийский нападающий Натанаэль Блейр может стать игроком «Вереса». Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 22-летний футболиста среди новичков, прибивших расположение клуба из Ровно, является самым близким к тому, чтобы подписать контракт. Соглашение может быть подписано уже 22-23 июня.
Натанаэль Блейр является свободным агентом, последним его клубом был «Сентрал Кост Маринерс». В прошедшем сезоне он провел 15 матчей, в которых отличился 3 голами и 1 ассистом.
Ранее сообщалось о том, что «Верес» вышел из отпуска и запланировал первые спарринги.
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