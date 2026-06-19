Верес вышел из отпуска и запланировал первые спарринги

Как стало известно Sport.ua, «Верес» 18 июня вышел из отпуска и после прохождения игроками традиционного медосмотра возобновил тренировочный процесс в рамках домашнего сбора.

Уже известны несколько спарринг-партнеров красно-черных. 27 июня в Ровно приедет «Феникс-Мариуполь», а 4 июля – ЮКСА, с которой красно-черные планируют сыграть в расширенном формате (два тайма по 60 минут). В конце летнего сбора, 25 июля, «Верес» проведет два контрольных матча с «Карпатами».

Этим летом ровенскую команду уже покинули защитники Роман Гончаренко и Сергей Корнийчук, полузащитник Дмитрий Матковский и нападающий Денис Ндукве. Также состоялась рокировка в тренерском штабе: вместо Олега Герасимюка одним из ассистентов Олега Шандрука стал Илья Галюза.

Под вопросом остается будущее в клубе 30-летнего центрального полузащитника Дмитрия Клёца: 30 июня у него истекает контракт, а что будет дальше – не знает и сам футболист, выступающий за ровенский клуб с 2021 года. Аналогичная ситуация и с 20-летним левым защитником Максимом Яхонтовым, который в прошлом сезоне пять раз попадал в заявку на матчи УПЛ.

По итогам предыдущего чемпионата Украины «Верес» занял 11-е место, набрав 31 очко.