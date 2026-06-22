В понедельник, 23 июня, состоится поединок второго тура группы J чемпионат мира между Иорданией и Алжиром.

Пройдет игра на стадионе «Levi's Stadium» в Санта-Кларе. Начнется поединок в 07:00 по киевскому времени.

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В группе с Иорданией и Алжиром также выступают Аргентина и Австрия.

Номинальных хозяев тренирует Ямаль Селлями, а гостей – Владимир Петкович.

Группа J (ЧМ-2026)

Группа J Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Аргентина 1 1 0 0 3 - 0 28.06.26 05:00 Иордания - Аргентина 17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир 3 2 Австрия 1 1 0 0 3 - 1 28.06.26 05:00 Алжир - Австрия 17.06.26 Австрия 3:1 Иордания 3 3 Иордания 1 0 0 1 1 - 3 23.06.26 06:00 Иордания - Алжир 17.06.26 Австрия 3:1 Иордания 0 4 Алжир 1 0 0 1 0 - 3 23.06.26 06:00 Иордания - Алжир 17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир 0 Полная таблица

Календарь матчей в группе J ЧМ-2026:

22.06. 20:00. Аргентина – Австрия (2-й тур)

23.06. 06:00. Иордания – Алжир (2-й тур)

28.06. 05:00. Иордания – Аргентина (3-й тур)

28.06. 05:00. Алжир – Австрия (3-й тур)

Иордания – Алжир. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.