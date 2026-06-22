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Чемпионат мира
Иордания
23.06.2026 06:00 - : -
Алжир
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Чемпионат мира
22 июня 2026, 21:21 | Обновлено 22 июня 2026, 21:25
27
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Иордания – Алжир. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго тура группы J чемпионат мира

22 июня 2026, 21:21 | Обновлено 22 июня 2026, 21:25
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0
Иордания – Алжир. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Иордании
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В понедельник, 23 июня, состоится поединок второго тура группы J чемпионат мира между Иорданией и Алжиром.

Пройдет игра на стадионе «Levi's Stadium» в Санта-Кларе. Начнется поединок в 07:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В группе с Иорданией и Алжиром также выступают Аргентина и Австрия.

Номинальных хозяев тренирует Ямаль Селлями, а гостей – Владимир Петкович.

Группа J (ЧМ-2026)

Группа J Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аргентина 1 1 0 0 3 - 0 28.06.26 05:00 Иордания - Аргентина17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир 3
2 Австрия 1 1 0 0 3 - 1 28.06.26 05:00 Алжир - Австрия17.06.26 Австрия 3:1 Иордания 3
3 Иордания 1 0 0 1 1 - 3 23.06.26 06:00 Иордания - Алжир17.06.26 Австрия 3:1 Иордания 0
4 Алжир 1 0 0 1 0 - 3 23.06.26 06:00 Иордания - Алжир17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир 0
Полная таблица

Календарь матчей в группе J ЧМ-2026:

  • 22.06. 20:00. Аргентина – Австрия (2-й тур)
  • 23.06. 06:00. Иордания – Алжир (2-й тур)
  • 28.06. 05:00. Иордания – Аргентина (3-й тур)
  • 28.06. 05:00. Алжир – Австрия (3-й тур)

Иордания – Алжир. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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