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WTA
20 июня 2026, 20:15 | Обновлено 20 июня 2026, 20:18
508
3

Дарья Снигур – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации турнира WTA 250 в Истборне

20 июня 2026, 20:15 | Обновлено 20 июня 2026, 20:18
508
3 Comments
Дарья Снигур – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
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20 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 75) стартовала в квалификации травяного турнира WTA 250 в Истборне, Великобритания.

В первом раунде отбора украинка играет против представительницы США Софии Кенин (WTA 104). Встреча началась в 19:50 по Киеву.

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Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в финале квалов поборется или с Петрой Марчинко, или с Симоной Вальтерт.

📺 Видеотрансляция
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Молодець!
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Після поразок Соболевої й Олійнікової на гру Дар'ї приємно дивитися!
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