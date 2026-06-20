WTA20 июня 2026, 20:15 | Обновлено 20 июня 2026, 20:18
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Дарья Снигур – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации турнира WTA 250 в Истборне
20 июня 2026, 20:15 | Обновлено 20 июня 2026, 20:18
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20 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 75) стартовала в квалификации травяного турнира WTA 250 в Истборне, Великобритания.
В первом раунде отбора украинка играет против представительницы США Софии Кенин (WTA 104). Встреча началась в 19:50 по Киеву.
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Это первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в финале квалов поборется или с Петрой Марчинко, или с Симоной Вальтерт.
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