Дарья Снигур – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 75) стартовала в квалификации травяного турнира WTA 250 в Истборне, Великобритания.

В первом раунде отбора украинка играет против представительницы США Софии Кенин (WTA 104). Встреча началась в 19:50 по Киеву.

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Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в финале квалов поборется или с Петрой Марчинко, или с Симоной Вальтерт.