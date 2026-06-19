Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Арина Соболенко – Никола Бартункова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
19 июня 2026, 16:40 | Обновлено 19 июня 2026, 16:49
2245
6

Арина Соболенко – Никола Бартункова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине

19 июня 2026, 16:40 | Обновлено 19 июня 2026, 16:49
2245
6 Comments
Арина Соболенко – Никола Бартункова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Никола Бартункова
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

19 июня на травяном турнире WTA 500 в Берлине (Германия) проходят матчи 1/4 финала.

Ориентировочно в 16:30 по Киеву на корте имени Штеффи Граф очное противостояние начнут Арина Соболенко (WTA 1) и Никола Бартункова (Чехия, WTA 62).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница поединка в полуфинале поборется с Джессикой Пегулой.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Элина Свитолина – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Александра Эала. Прогноз, анонс на матч WTA 500 в Берлине
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
WTA Берлин Арина Соболенко Никола Бартункова смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина потерпела сокрушительное поражение от сборной Нидерландов в ЛН
Волейбол | 19 июня 2026, 14:30 27
Украина потерпела сокрушительное поражение от сборной Нидерландов в ЛН
Украина потерпела сокрушительное поражение от сборной Нидерландов в ЛН

«Сине-желтые» потерпели очередное поражение на турнире

Челси отреагировал на скандал, в который попал Мудрик. Огромные проблемы
Футбол | 19 июня 2026, 07:11 42
Челси отреагировал на скандал, в который попал Мудрик. Огромные проблемы
Челси отреагировал на скандал, в который попал Мудрик. Огромные проблемы

По словам Фемиса Сагирова, лондонский клуб готов заплатить, чтобы решить вопрос с украинцем

Француз был оштрафован на 40 000 долларов за мат на ATP 500 в Лондоне
Теннис | 19.06.2026, 17:14
Француз был оштрафован на 40 000 долларов за мат на ATP 500 в Лондоне
Француз был оштрафован на 40 000 долларов за мат на ATP 500 в Лондоне
Динамо вернет своего бывшего капитана
Футбол | 19.06.2026, 11:38
Динамо вернет своего бывшего капитана
Динамо вернет своего бывшего капитана
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
Футбол | 19.06.2026, 08:32
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Є 1 сет!!! Молодчина Нікола!!!
Ответить
+1
Картопля, вали додому, чешка просто космос сьогодні!!!
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Подивитися трохи, чи що. Тільки без звуку, в ідеалі і без зображення))
Ответить
0
В першому сеті молода чешка показала Сабаленці, особливо гарні ейси та вінеси на закритті сету ...))))
Ответить
0
Популярные новости
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
18.06.2026, 08:22 1
Бокс
Таблицы ЧМ-2026. Завершен первый тур: у кого какие шансы на плей-офф?
Таблицы ЧМ-2026. Завершен первый тур: у кого какие шансы на плей-офф?
18.06.2026, 11:30 3
Футбол
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
19.06.2026, 12:24 5
Футбол
Михаил Мудрик отправился в Италию
Михаил Мудрик отправился в Италию
18.06.2026, 11:22 21
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий
ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий
19.06.2026, 09:23
Футзал
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
18.06.2026, 08:58 6
Футбол
Усик может провести сенсационный бой с легендой, который поехал к кадырову
Усик может провести сенсационный бой с легендой, который поехал к кадырову
19.06.2026, 10:44 4
Бокс
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
18.06.2026, 14:03
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем