Арина Соболенко – Никола Бартункова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
19 июня на травяном турнире WTA 500 в Берлине (Германия) проходят матчи 1/4 финала.
Ориентировочно в 16:30 по Киеву на корте имени Штеффи Граф очное противостояние начнут Арина Соболенко (WTA 1) и Никола Бартункова (Чехия, WTA 62).
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница поединка в полуфинале поборется с Джессикой Пегулой.
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