Арина Соболенко – Никола Бартункова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 июня на травяном турнире WTA 500 в Берлине (Германия) проходят матчи 1/4 финала.

Ориентировочно в 16:30 по Киеву на корте имени Штеффи Граф очное противостояние начнут Арина Соболенко (WTA 1) и Никола Бартункова (Чехия, WTA 62).

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница поединка в полуфинале поборется с Джессикой Пегулой.

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