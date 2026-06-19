Свитолина проведет 90-й четвертьфинал на уровне Тура. Статистика Элины

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 8) проведет 90-й четвертьфинал на уровне Тура.

18 июня Свитолина переиграла Еву Лис во втором раунде травяного турнира WTA 500 в Берлине и вышла уже в восьмой четвертьфинал в 2026 году.

Наибольшее количество четвертьфинал за один сезон у Элины было в 2019 году – 11.

В 2026 году Свитолина, помимо Берлина, доходила до стадии 1/4 финала на WTA 250 в Окленде, Australian Open, WTA 1000 в Дубае, WTA 1000 в Индиан-Уэллс, WTA 500 в Штутгарте, WTA 1000 в Риме и Ролан Гаррос.

Элина выиграла 49 четвертьфинальных матчей за карьеру. Элина может пробиться в 50-й полуфинал на уровне Тура 19 июня, если одолеет Александру Эалу.

Что касается покрытия, то для Свитолиной это будет лишь шестой четвертьфинал на траве, в котором она поборется за третий полуфинал. На харде у украинки 60 четвертьфиналов, а на грунте – 24.

Четвертьфиналы Свитолиной на уровне Тура (хард – 60, грунт – 24, трава – 5)