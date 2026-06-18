Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине

На травяном турнире WTA 500 в Берлине (Германия) определены пары 1/4 финала.

Украинская теннисистка Элина Свитолина во втором раунде переиграла Еву Лис и далее поборется с Александрой Эалой, которая в своем поединке второго круга выбила вторую ракетку мира Елену Рыбакину.

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В еще одном четвертьфинальном матче в нижней части сетки сойдутся Линда Носкова и Паула Бадоса. Носкова одолела Диан Парри, а Бадоса оказалась сильнее Коко Гауфф.

В верхней части сетки в 1/4 финала состоятся встречи Арина Соболенко – Никола Бартункова, Джессика Пегула – Мэдисон Киз.

Четвертьфинальные матчи в Берлине состоятся 19 июня.

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WTA 500 Берлин. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Екатерина Александрова – 6:4, 6:4

Элизе Мертенс – Никола Бартункова – 1:6, 4:6

Джессика Пегула [3] – Катерина Синякова – 6:2, 6:4

Мэдисон Киз – Каролина Мухова [7] – 6:4, 7:5

Нижняя часть сетки

Линда Носкова [8] – Диан Парри – 6:2, 6:2

Паула Бадоса – Коко Гауфф – 1:6, 6:3, 6:2

Элина Свитолина [6] – Ева Лис – 6:3, 6:2

Александра Эала – Елена Рыбакина [2] – 7:5, 6:4

WTA 500 Берлин. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Никола Бартункова

Джессика Пегула [3] – Мэдисон Киз

Нижняя часть сетки

Линда Носкова [8] – Паула Бадоса

Элина Свитолина [6] – Александра Эала

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