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  4. Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
WTA
18 июня 2026, 23:23 |
926
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Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине

Элина прошла Еву Лис и далее сыграет с Александрой Эалой, которая выбила Елену Рыбакину

18 июня 2026, 23:23 |
926
0
Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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На травяном турнире WTA 500 в Берлине (Германия) определены пары 1/4 финала.

Украинская теннисистка Элина Свитолина во втором раунде переиграла Еву Лис и далее поборется с Александрой Эалой, которая в своем поединке второго круга выбила вторую ракетку мира Елену Рыбакину.

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В еще одном четвертьфинальном матче в нижней части сетки сойдутся Линда Носкова и Паула Бадоса. Носкова одолела Диан Парри, а Бадоса оказалась сильнее Коко Гауфф.

В верхней части сетки в 1/4 финала состоятся встречи Арина Соболенко – Никола Бартункова, Джессика Пегула – Мэдисон Киз.

Четвертьфинальные матчи в Берлине состоятся 19 июня.

WTA 500 Берлин. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Екатерина Александрова – 6:4, 6:4
Элизе Мертенс – Никола Бартункова – 1:6, 4:6

Джессика Пегула [3] – Катерина Синякова – 6:2, 6:4
Мэдисон Киз – Каролина Мухова [7] – 6:4, 7:5

Нижняя часть сетки

Линда Носкова [8] – Диан Парри – 6:2, 6:2
Паула Бадоса – Коко Гауфф – 1:6, 6:3, 6:2

Элина Свитолина [6] – Ева Лис – 6:3, 6:2
Александра Эала – Елена Рыбакина [2] – 7:5, 6:4

WTA 500 Берлин. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Никола Бартункова
Джессика Пегула [3] – Мэдисон Киз

Нижняя часть сетки

Линда Носкова [8] – Паула Бадоса
Элина Свитолина [6] – Александра Эала

Инфографика

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WTA Берлин Элина Свитолина Ева Лис Елена Рыбакина Александра Эала Паула Бадоса Коко Гауфф Диан Парри Линда Носкова Арина Соболенко Никола Бартункова Элизе Мертенс Екатерина Александрова Джессика Пегула Мэдисон Киз Катерина Синякова Каролина Мухова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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