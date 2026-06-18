Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 8) встретится с Александрой Эалой (Филиппины, WTA 35) в 1/4 финала травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.

Эала сенсационно обыграла вторую ракетку миру Елену Рыбакину (Казахстан) в 1/8 финала пятисотника в Германии в двух сетах за 1 час и 33 минуты – 7:5, 6:4.

Рыбакина лидировала 4:1 в первой партии, но не смогла удержать преимущество.

Счет очных встреч соперниц – 1:1. Филиппинка взяла реванш за поражение в 1/16 финала тысячника в Риме в 2026 году.

Ранее Свитолина и Эала не встречались.

WTA 500 Берлин. Трава, 1/8 финала

Александра Эала [WC] – Елена Рыбакина [2] – 7:5, 6:4