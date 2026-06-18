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WTA
18 июня 2026, 20:12 | Обновлено 18 июня 2026, 20:18
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Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина

Элина встретится с Александрой Эалой, которая сенсационно обыграла Елену Рыбакину

18 июня 2026, 20:12 | Обновлено 18 июня 2026, 20:18
805
6 Comments
Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина
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Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 8) встретится с Александрой Эалой (Филиппины, WTA 35) в 1/4 финала травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.

Эала сенсационно обыграла вторую ракетку миру Елену Рыбакину (Казахстан) в 1/8 финала пятисотника в Германии в двух сетах за 1 час и 33 минуты – 7:5, 6:4.

Рыбакина лидировала 4:1 в первой партии, но не смогла удержать преимущество.

Счет очных встреч соперниц – 1:1. Филиппинка взяла реванш за поражение в 1/16 финала тысячника в Риме в 2026 году.

Ранее Свитолина и Эала не встречались.

WTA 500 Берлин. Трава, 1/8 финала

Александра Эала [WC] – Елена Рыбакина [2] – 7:5, 6:4

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 6
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Не думаю, що це полегшить завдання Еліні.
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+3
Таранька останні місяці виглядає якоюсь сумною і пасивною. Знову Вуков недоматюкує?
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+1
Інколи у Олександри прокидається інстинкт вбивці більш іменитих суперниць. Варто згадати минулорічний турнір в Маямі, де вона виносила одну за одною Остапенко, потужну тоді Кіз , Бадосу, а потім Свьонтек. Лише Пегула тоді з труднощами зупинила її. Тривожно за півфінал.
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0
Ця Еала темна конячка. Радості ніякої нема
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0
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Рибу останним часом стали часто потрошити!Хмарському привіт!
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0
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