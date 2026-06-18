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  4. КАДЕНКО: «Обмен командами между УПЛ и ПФЛ работает эффективно»
Украина. Первая лига
18 июня 2026, 19:39 | Обновлено 18 июня 2026, 19:41
405
0

КАДЕНКО: «Обмен командами между УПЛ и ПФЛ работает эффективно»

Президент ПФЛ подвел итоги сезона на Конференции лиги

18 июня 2026, 19:39 | Обновлено 18 июня 2026, 19:41
405
0
КАДЕНКО: «Обмен командами между УПЛ и ПФЛ работает эффективно»
ПФЛ. Александр Каденко
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В Киеве продолжается 33-я Конференция ПФЛ. Президент ПФЛ Александр Каденко подвел итоги сезона, выступив перед присутствующими на заседании делегатами:

– Мы отмечаем особую дату – 30 лет со дня основания Профессиональной футбольной лиги Украины. Три десятилетия – это серьезный исторический отрезок, за который отечественный футбол прошел путь от становления до зрелости. И этот путь мы преодолеваем вместе с вами.

Я хочу начать свое выступление с самого важного – со слов искренней благодарности каждому клубу, каждому руководителю, тренеру, футболисту и работнику стадионов. Спасибо вам за то, что мы вместе на высоком уровне прошли этот сверхсложный сезон. В условиях сегодняшних реалий проведение полноценного чемпионата – это уже подвиг. Но мы не просто провели его, мы обеспечили качественный и достойный продукт. Благодаря отличным выступлениям наших команд интрига держалась до заключительного тура, а спортивные результаты радовали непредсказуемостью и содержательностью игры.

Отдельно хочу отметить работу над медийной составляющей. Несмотря на все технические и безопасностные вызовы, клубы ПФЛ организовали трансляции матчей на высоком профессиональном уровне. Мы дали возможность болельщикам быть рядом со своими командами, обеспечив качественную картинку и стабильный эфир. Это большой шаг вперед для популяризации Первой и Второй лиг.

О вызовах и взаимоуважении

– Конечно, сезон не прошел идеально. Мы столкнулись с определенными проблемами, имел место и досадный случай, который заставил нас оперативно реагировать на форс-мажорные обстоятельства. Руководству отечественного футбола в постоянной коммуникации с клубами пришлось принимать неординарные, нестандартные решения.

Однако в кризисных ситуациях нет готовых шаблонов. Главное, что мы руководствовались регламентом, здравым смыслом и стремлением сохранить спортивный принцип, а участники соревнований достигли компромисса и показали принципиальный соревновательный характер.

В связи с этим я хочу обратиться ко всем участникам нашего футбольного процесса. Наш путь никогда не был и не будет легким. Чтобы проходить его достойно, между нами должно быть взаимоуважение и четкое понимание общих целей. Только через конструктивный диалог, уважение к соперникам и к решениям организации мы сможем двигаться дальше. ПФЛ – это единая семья, где интересы развития футбола всегда должны стоять на первом месте.

Спортивные итоги и развитие

– Несмотря на все трудности, мы полностью выполнили свои спортивные задачи. По итогам сезона мы четко определили лучших игроков и тренеров в Первой и Второй лигах. Все лауреаты ежемесячно получали заслуженные награды, а турнирные таблицы зафиксировали честные результаты бескомпромиссной борьбы на поле.

Развитие лиги не останавливается и в маркетинговом направлении. Нам удалось привлечь официального спонсора, что является важным показателем доверия к бренду ПФЛ и подтверждением того, что наш футбол остается привлекательным для партнеров даже в сложные времена. Финансовая и организационная поддержка бизнеса дает нам дополнительную стабильность.

Важным маркером здоровой футбольной экосистемы является эффективный обмен между Украинской Премьер-лигой и ПФЛ. Этот процесс абсолютно позитивный. В честной, конкурентной и бескомпромиссной борьбе команды сами определяют, кто готов повыситься в классе, а кто должен доказать свой уровень в низшем дивизионе. Спортивный принцип работает безупречно. Недаром лауреаты соревнований ПФЛ прошлых лет – ЛНЗ Черкассы и Полесье Житомир – сейчас завоевали медали Премьер-лиги и вышли в еврокубки, а в целом большинство клубов высшего дивизиона сезона 2025/26 вышли из наших соревнований и достойно выступают, продолжают развиваться.

Свидетельством силы и качества нашей работы является простая и сухая статистика. Если посмотреть на состав УПЛ за последние 6 лет, мы увидим, сколько клубов пришли туда именно из ПФЛ и не просто закрепились, а стали серьезной силой в элитном дивизионе. Наши выпускники демонстрируют высокую конкурентоспособность, и это лучший комплимент системе Первой и Второй лиг. Это позитивные, живые примеры того, что вертикаль украинского футбола работает правильно и продуктивно.

Ориентир на инфраструктуру

– Мы не устаем повторять: фундамент профессионального футбола – это инфраструктура. И я хочу искренне поблагодарить те клубы, которые инвестируют в стадионы, тренировочные базы и поля, несмотря на любые внешние обстоятельства.

Ярким и образцовым примером такого подхода является футбольный клуб Левый Берег, который дал мощный толчок развитию столичного футбола. Полесье Житомир подготовило впечатляющую инфраструктуру в Глыбочице. Буковина Черновцы работает над городским стадионом и условиями работы. Нива Винница развивает клубную базу. Другие наши клубы не стоят на месте, движутся и совершенствуются. Их вклад в развитие инфраструктуры, создание современной материально-технической базы – это ориентир для многих. Когда создаются такие объекты, появляется уверенность в завтрашнем дне нашего футбола. Это инвестиция не просто в один клуб, это инвестиция в будущее украинского спорта.

Верность игре

– Тридцать лет ПФЛ – это история про выносливость, работу и верность игре. Впереди новые вызовы, новые реформы и новые сезоны. Мы знаем свои слабые места, работаем над ошибками и четко видим вектор развития. Спасибо каждому из вас за этот сезон, за вашу преданность делу и за вклад в историю Профессиональной футбольной лиги Украины. С праздником, коллеги. Работаем дальше ради украинского футбола.

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Александр Каденко Первая лига Украины ПФЛ Украины Украинская Премьер-лига
Николай Степанов Источник: ПФЛ
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