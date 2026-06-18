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  4. Кейн оторвался от Роналду. Список лучших бомбардиров ЧМ за всю историю
Чемпионат мира
18 июня 2026, 13:30 |
955
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Кейн оторвался от Роналду. Список лучших бомбардиров ЧМ за всю историю

На вершине с 16 голами находятся Лионель Месси и Мирослав Клозе

18 июня 2026, 13:30 |
955
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Кейн оторвался от Роналду. Список лучших бомбардиров ЧМ за всю историю
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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Английский форвард Гарри Кейн благодаря дублю в матче 1-го тура группы L чемпионата мира 2026 в ворота сборной Хорватии (4:2) поднялся на 10-е место в списке лучших бомбардиров ЧМ за всю историю.

В активе Кейна теперь 10 голов на мундиалей. Столько же и у Хельмута Рана, Гари Линекера, Габриэля Батистуты, Теофило Кубильяса, Томаса Мюллера и Гжегожа Лято.

Гарри оторвался отт легендарного португальца Криштиану Роналду, который промолчач в матче против ДР Конго (1:1). В активе КриРо 8 голов на ЧМ за карьеру.

Лучшими бомбардирами ЧМ за всю историю являются Лионель Месси и Мирослав Клозе (16 голов). Месси оформил хет-трик в поединке Аргентина – Алжир (3:0), благодаря чему и догнал Клозе.

В топ-5 лучшхи бомбардиров ЧМ также входят Роналдо (15), Герд Мюллер (14) и Килиан Мбаппе (14).

Лучшие бомбардиры чемпионатов мира за всю историю:

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Гарри Кейн Криштиану Роналду ЧМ-2026 по футболу Лионель Месси Мирослав Клозе Роналдо Герд Мюллер Килиан Мбаппе статистические расклады лучший бомбардир
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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а що то за ромбики у таблиці?
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