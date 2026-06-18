Кейн оторвался от Роналду. Список лучших бомбардиров ЧМ за всю историю
На вершине с 16 голами находятся Лионель Месси и Мирослав Клозе
Английский форвард Гарри Кейн благодаря дублю в матче 1-го тура группы L чемпионата мира 2026 в ворота сборной Хорватии (4:2) поднялся на 10-е место в списке лучших бомбардиров ЧМ за всю историю.
В активе Кейна теперь 10 голов на мундиалей. Столько же и у Хельмута Рана, Гари Линекера, Габриэля Батистуты, Теофило Кубильяса, Томаса Мюллера и Гжегожа Лято.
Гарри оторвался отт легендарного португальца Криштиану Роналду, который промолчач в матче против ДР Конго (1:1). В активе КриРо 8 голов на ЧМ за карьеру.
Лучшими бомбардирами ЧМ за всю историю являются Лионель Месси и Мирослав Клозе (16 голов). Месси оформил хет-трик в поединке Аргентина – Алжир (3:0), благодаря чему и догнал Клозе.
В топ-5 лучшхи бомбардиров ЧМ также входят Роналдо (15), Герд Мюллер (14) и Килиан Мбаппе (14).
Лучшие бомбардиры чемпионатов мира за всю историю:
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