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  4. Кейн вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории национальных сборных
Чемпионат мира
18 июня 2026, 05:06 | Обновлено 18 июня 2026, 05:24
296
0

Кейн вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории национальных сборных

Английский нападающий стал 10-м футболистом с 80+ голами за национальную сборную

18 июня 2026, 05:06 | Обновлено 18 июня 2026, 05:24
296
0
Кейн вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории национальных сборных
Getty Images/Global Images Ukraine
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Гарри Кейн забил свой 81-й гол за национальную сборную Англии.

Это произошло в матче первого тура ЧМ-2026 против сборной Хорватии.

Кейн стал 10-м футболистом в истории национальных сборных, преодолевшим отметку в 80+ голов, а также вошёл в топ-10 лучших бомбардиров в истории.

Лучшие бомбардиры в истории национальных сборных:

  • 143 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 120 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 108 – Али Даеи (Иран)
  • 95 – Сунил Четри (Индия)
  • 90 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
  • 89 – Мохтар Дахари (Малайзия)
  • 89 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 85 – Али Мабхут (ОАЭ)
  • 84 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
  • 81 – Гарри Кейн (Англия)
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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