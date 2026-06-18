Чемпионат мира18 июня 2026, 05:06 | Обновлено 18 июня 2026, 05:24
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Кейн вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории национальных сборных
Английский нападающий стал 10-м футболистом с 80+ голами за национальную сборную
18 июня 2026, 05:06 | Обновлено 18 июня 2026, 05:24
296
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Гарри Кейн забил свой 81-й гол за национальную сборную Англии.
Это произошло в матче первого тура ЧМ-2026 против сборной Хорватии.
Кейн стал 10-м футболистом в истории национальных сборных, преодолевшим отметку в 80+ голов, а также вошёл в топ-10 лучших бомбардиров в истории.
Лучшие бомбардиры в истории национальных сборных:
- 143 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 120 – Лионель Месси (Аргентина)
- 108 – Али Даеи (Иран)
- 95 – Сунил Четри (Индия)
- 90 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
- 89 – Мохтар Дахари (Малайзия)
- 89 – Роберт Левандовски (Польша)
- 85 – Али Мабхут (ОАЭ)
- 84 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
- 81 – Гарри Кейн (Англия)
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