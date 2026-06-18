Кейн вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории национальных сборных

Гарри Кейн забил свой 81-й гол за национальную сборную Англии.

Это произошло в матче первого тура ЧМ-2026 против сборной Хорватии.

Кейн стал 10-м футболистом в истории национальных сборных, преодолевшим отметку в 80+ голов, а также вошёл в топ-10 лучших бомбардиров в истории.

Лучшие бомбардиры в истории национальных сборных: