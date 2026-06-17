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  4. Лионель Месси побил рекорд Обдулио Варелы 72-летней давности
Чемпионат мира
17 июня 2026, 14:39 | Обновлено 17 июня 2026, 14:42
422
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Лионель Месси побил рекорд Обдулио Варелы 72-летней давности

38-летний аргентинец стал самым возрастным южноамериканским бомбардиром на мундиалях

17 июня 2026, 14:39 | Обновлено 17 июня 2026, 14:42
422
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Лионель Месси побил рекорд Обдулио Варелы 72-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси стал самым возрастным южноамериканским бомбардиром в финальных турнирах чемпионатов мира. «Трюк со шляпой» в матче с Алжиром он сотворил в 38 лет 357 дней. Прежний рекорд 72-летней давности уругвайца Обдулио Варелы Месси превзошел на 2 года 78 дней. В более «почтенном» возрасте забивали на мундиалях только камерунец Роже Милла и португалец Пепе.

К слову, в топ-10 бомбардиров-«аксакалов» вошел и нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович, который с пенальти поразил ворота Иордании в 37 лет 58 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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72. якщо змінити ці дві цифри виде 27 - місце київського динамо в Лізі Конференцій
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