Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УЕФА сократил количество возможных соперников ЛНЗ и Полесья в Q2 ЛК
Лига конференций
17 июня 2026, 10:05 | Обновлено 17 июня 2026, 10:43
648
3

УЕФА сократил количество возможных соперников ЛНЗ и Полесья в Q2 ЛК

Также во втором раунде Лиги конференций может оказаться киевское Динамо

17 июня 2026, 10:05 | Обновлено 17 июня 2026, 10:43
648
3 Comments
УЕФА сократил количество возможных соперников ЛНЗ и Полесья в Q2 ЛК
УЕФА
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

17 июня в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций 2026/27.

С этой стадии начинают выступления вице-чемпион Украины ЛНЗ Черкассы и бронзовый призер УПЛ Полесье Житомир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

98 команд в Q2 Лиги конференций поделены на сеяные и несеяные, на основании клубного рейтинга УЕФА.

ЛНЗ и Полесье имеют статус несеяных и получат соперников из числа сеяных.

Утром перед жеребьевкой в УЕФА поделят команды на группы, и количество возможных оппонентов ЛНЗ и Полесья сократилось.

Потенциальные соперники ЛНЗ Черкассы в Q2 Лиги конференций

  • Гент (Бельгия)
  • ФКСБ Стяуа (Румыния)
  • Ноа (Армения)
  • ГКС Катовице (Польша)
  • Тобол (Казахстан)

Потенциальные соперники Полесье Житомир в Q2 Лиги конференций

  • Копенгаген (Дания)
  • ХИК Хельсинки (Финляндия)
  • Зринськи Мостар (Босния)
  • Победитель пары Карнарвон Таун (Уэльс) – Левадия Таллинн (Эстония)
  • ХБ Торсхавн (Фареры)

Также соперника в этом раунде Q2 ЛК узнает Динамо Киев, на случай поражения от клуба Университатя Клуж (Румыния) в Q1 Лиги Европы.

Потенциальные соперники Динамо Киев в Q2 Лиги конференций

  • Брага (Португалия)
  • Истанбул Башакшехир (Турция)
  • Бранн (Норвегия)
  • Победитель пары Марсашлокк (Мальта) – Пюник (Армения)
  • Сьон (Швейцария)

Матчи квалификации Q1 Лиги конференций пройдут 9 и 16 июля, а поединки Q2 ЛК пройдут 23 и 30 июля.

Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.

Лига конференций 2026/27. Жеребьевка Q2

Деление на группы для жеребьевки Q2 ЛК

По теме:
Лига конференций. Жеребьевка Q2 для ЛНЗ и Полесья. Смотреть онлайн LIVE
Лига Европы. Жеребьевка квалификации Q2 для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
Новичок УПЛ арендует футболиста ЛНЗ, выступавшего за Шахтер
Лига конференций ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир Динамо Киев жеребьевка жеребьевка Лиги конференций статистические расклады выбор редакции Гент ФКСБ (Стяуа) Бухарест Ноа Ереван Катовице Тобол Копенгаген ХИК Хельсинки Зриньски Мостар Левадия ХБ Торсхавн Брага Истанбул Башакшехир Бранн Пюник Сьон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Футбол | 16 июня 2026, 10:14 0
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Определился клуб Яремчука на следующий сезон

Футболист вернется в Грецию

Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Футбол | 17 июня 2026, 06:00 16
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула

Алжир не сумел оказать сопротивление действующему чемпиону

Португалия – ДР Конго. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Футбол | 17.06.2026, 09:59
Португалия – ДР Конго. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Португалия – ДР Конго. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории
Футбол | 16.06.2026, 20:05
Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории
Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории
Стало известно, перейдет ли Цыганков в Барселону
Футбол | 17.06.2026, 10:01
Стало известно, перейдет ли Цыганков в Барселону
Стало известно, перейдет ли Цыганков в Барселону
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Динамо потрібно проходити Університатя , бо тут у ЛК навіть не дуже прості суперники вже на 2й раунд, бо це суперники під румунів, тому є сильні команди (Брага та ж)
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Думаю восени в єк від України залишиться лише Шахтар. Та й то враховуючи що будуть в ЛЧ, то можливий антирекорд сезону по набраних очках 
Ответить
-1
Популярные новости
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
15.06.2026, 08:13 4
MMA
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
16.06.2026, 04:44 30
Бокс
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
15.06.2026, 12:49 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
15.06.2026, 13:21 64
Футбол
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
16.06.2026, 21:51 17
Футбол
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
15.06.2026, 09:17 6
Футбол
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
15.06.2026, 09:09 6
Футбол
Калинина проиграла финальный матч квалификации WTA 500 в Берлине
Калинина проиграла финальный матч квалификации WTA 500 в Берлине
15.06.2026, 18:45 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем