УЕФА сократил количество возможных соперников ЛНЗ и Полесья в Q2 ЛК
Также во втором раунде Лиги конференций может оказаться киевское Динамо
17 июня в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций 2026/27.
С этой стадии начинают выступления вице-чемпион Украины ЛНЗ Черкассы и бронзовый призер УПЛ Полесье Житомир.
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98 команд в Q2 Лиги конференций поделены на сеяные и несеяные, на основании клубного рейтинга УЕФА.
ЛНЗ и Полесье имеют статус несеяных и получат соперников из числа сеяных.
Утром перед жеребьевкой в УЕФА поделят команды на группы, и количество возможных оппонентов ЛНЗ и Полесья сократилось.
Потенциальные соперники ЛНЗ Черкассы в Q2 Лиги конференций
- Гент (Бельгия)
- ФКСБ Стяуа (Румыния)
- Ноа (Армения)
- ГКС Катовице (Польша)
- Тобол (Казахстан)
Потенциальные соперники Полесье Житомир в Q2 Лиги конференций
- Копенгаген (Дания)
- ХИК Хельсинки (Финляндия)
- Зринськи Мостар (Босния)
- Победитель пары Карнарвон Таун (Уэльс) – Левадия Таллинн (Эстония)
- ХБ Торсхавн (Фареры)
Также соперника в этом раунде Q2 ЛК узнает Динамо Киев, на случай поражения от клуба Университатя Клуж (Румыния) в Q1 Лиги Европы.
Потенциальные соперники Динамо Киев в Q2 Лиги конференций
- Брага (Португалия)
- Истанбул Башакшехир (Турция)
- Бранн (Норвегия)
- Победитель пары Марсашлокк (Мальта) – Пюник (Армения)
- Сьон (Швейцария)
Матчи квалификации Q1 Лиги конференций пройдут 9 и 16 июля, а поединки Q2 ЛК пройдут 23 и 30 июля.
Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.
Лига конференций 2026/27. Жеребьевка Q2
Деление на группы для жеребьевки Q2 ЛК
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