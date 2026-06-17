17 июня в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций 2026/27.

С этой стадии начинают выступления вице-чемпион Украины ЛНЗ Черкассы и бронзовый призер УПЛ Полесье Житомир.

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98 команд в Q2 Лиги конференций поделены на сеяные и несеяные, на основании клубного рейтинга УЕФА.

ЛНЗ и Полесье имеют статус несеяных и получат соперников из числа сеяных.

Утром перед жеребьевкой в УЕФА поделят команды на группы, и количество возможных оппонентов ЛНЗ и Полесья сократится.

Также соперника в этом раунде Q2 ЛК узнает Динамо Киев, на случай поражения от клуба Университатя Клуж (Румыния) в Q1 Лиги Европы.

Матчи квалификации Q1 Лиги конференций пройдут 9 и 16 июля, а поединки Q2 ЛК пройдут 23 и 30 июля.

Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.

Лига конференций. Жеребьевка Q2 для ЛНЗ и Полесья. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 17 июня в 15:00

Лига конференций 2026/27. Жеребьевка Q2

Корзины посева Q2 ЛК (до деления на группы)

Инфографика: Q2 Лиги конференций