Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига конференций. Жеребьевка Q2 для ЛНЗ и Полесья. Смотреть онлайн LIVE
Лига конференций
17 июня 2026, 08:17 | Обновлено 17 июня 2026, 08:34
802
0

Лига конференций. Жеребьевка Q2 для ЛНЗ и Полесья. Смотреть онлайн LIVE

17 июня в 15:00 состоится жеребьевка второго раунда квалификации ЛК

17 июня 2026, 08:17 | Обновлено 17 июня 2026, 08:34
802
0
Лига конференций. Жеребьевка Q2 для ЛНЗ и Полесья. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

17 июня в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций 2026/27.

С этой стадии начинают выступления вице-чемпион Украины ЛНЗ Черкассы и бронзовый призер УПЛ Полесье Житомир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

98 команд в Q2 Лиги конференций поделены на сеяные и несеяные, на основании клубного рейтинга УЕФА.

ЛНЗ и Полесье имеют статус несеяных и получат соперников из числа сеяных.

Утром перед жеребьевкой в УЕФА поделят команды на группы, и количество возможных оппонентов ЛНЗ и Полесья сократится.

Также соперника в этом раунде Q2 ЛК узнает Динамо Киев, на случай поражения от клуба Университатя Клуж (Румыния) в Q1 Лиги Европы.

Матчи квалификации Q1 Лиги конференций пройдут 9 и 16 июля, а поединки Q2 ЛК пройдут 23 и 30 июля.

Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.

Лига конференций. Жеребьевка Q2 для ЛНЗ и Полесья. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 17 июня в 15:00

📺 Видеотрансляция

Лига конференций 2026/27. Жеребьевка Q2

Корзины посева Q2 ЛК (до деления на группы)

Инфографика: Q2 Лиги конференций

По теме:
Лига Европы. Жеребьевка квалификации Q2 для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
Лига чемпионов. Жеребьевка квалификации Q2. Смотреть онлайн LIVE
Украинский вратарь в Румынии: «Динамо будет фаворитом»
Астана Динамо Минск Левадия Богемиан Дублин Динамо Тбилиси Динамо Тирана БАТЭ Рунавик Гленторан жеребьевка Сараево Петровац Лиепая Санта-Колома Дифферданж Линфилд Стьярнан Милсами Шкендия Торпедо Кутаиси Дила Гори Полесье Житомир Жальгирис Вильнюс Нымме Калью Алашкерт Зира Пайде Ильвес Тампере Силекс смотреть онлайн Пюник Лига конференций РФШ Рига ЛНЗ Черкассы Балкани Сува-Река жеребьевка Лиги конференций Коннас-Ки Номадс Сент-Джозефс Ла Фиорита Дечич Тузи Вележ Мостар Атлетик Эскальдес Влазния Хамрун Спартанс Малишева Хегельманн Елимай Виртус Аккуавива Морнар Бар УНА Штрассен Пенибонт Викингур Лайрвуйк Европа (Гибралтар) Эльбасани Рига Витебск Сутьеска Шемрок Роверс Университатя Крайова Нью-Сейнтс Дьер Кайрат Алматы Флориана Кауно Жальгирис Викингур Рейкьявик Левски София Вардар Скопье Флора Таллинн Петрокуб Хынчешты Сабах Баку Арарат-Армения Дрита КуПС КИ Клаксвик Борац Баня-Лука Эгнатия Иберия 1999 (Сабуртало) Брага Аякс Копенгаген Гент Рапид Вена Панатинаикос Лудогорец ФКСБ (Стяуа) Бухарест Ракув Ченстохова Лугано Партизан Белград АЕК Ларнака Истанбул Башакшехир Риека ЧФР Клуж ХИК Хельсинки Зриньски Мостар Бранн Ноа Ереван Спартак Трнава Градец-Кралове Аустрия Вена Катовице Вадуц Нордшелланд Тобол Аполлон Лимасол ХБ Торсхавн Хиберниан (Шотландия) Сьон Паневежис Нефтчи Баку Мотеруэлл ДАК 1904 Дунайска Стреда ГАИС Гетеборг Вараждин Бейтар Иерусалим Хапоэль Тель-Авив Дебрецен Пакш Копер Браво Любляна Валюр Рейкьявик Зимбру Кишинев Ауда Кекава ЦСКА 1948 София Шелбурн Дукаджини Валлетта Колрейн Динамо Киев ЦСКА София Жилина Дерри Сити Карабах Агдам Ференцварош Хайдук Сплит Шериф Тирасполь Алюминий Кидричево Войводина Нови-Сад Университатя Клуж-Напока Вестри
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Теннис | 16 июня 2026, 17:33 25
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться

Элина разобралась с Калинской – россиянка не доиграла матч из-за плохого самочувствия

Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Футбол | 16 июня 2026, 10:10 3
Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)

Sport.ua предлагает вашему вниманию календарь и итоги всех поединков ЧМ-2026!

ФОТО. Кто-то сомневался? ЧМ-26: назван лучший игрок матча Аргентина – Алжир
Футбол | 17.06.2026, 06:35
ФОТО. Кто-то сомневался? ЧМ-26: назван лучший игрок матча Аргентина – Алжир
ФОТО. Кто-то сомневался? ЧМ-26: назван лучший игрок матча Аргентина – Алжир
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Футбол | 17.06.2026, 06:00
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Йожеф САБО: «Это главное разочарование украинского футбола»
Футбол | 16.06.2026, 11:14
Йожеф САБО: «Это главное разочарование украинского футбола»
Йожеф САБО: «Это главное разочарование украинского футбола»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
15.06.2026, 09:45 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
15.06.2026, 13:21 64
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после первой недели?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после первой недели?
15.06.2026, 15:57 13
Волейбол
Драма длиной в 3.5 часа. Стародубцева совершила камбек на старте Ноттингема
Драма длиной в 3.5 часа. Стародубцева совершила камбек на старте Ноттингема
15.06.2026, 18:32 6
Теннис
Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
15.06.2026, 15:01 3
Футбол
ТИМОЩУК: «Для меня это был вопрос чести и достоинства»
ТИМОЩУК: «Для меня это был вопрос чести и достоинства»
15.06.2026, 13:56 75
Футбол
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
16.06.2026, 09:42 3
Футбол
Энтони Джошуа без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Энтони Джошуа без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
15.06.2026, 22:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем