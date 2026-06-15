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Чемпионат мира
15 июня 2026, 22:46 | Обновлено 15 июня 2026, 23:04
828
0

Голкипер сборной Кабо-Верде вошел в историю чемпионатов мира

Возинья в возрасте 40 лет сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче мирового первенства

15 июня 2026, 22:46 | Обновлено 15 июня 2026, 23:04
828
0
Голкипер сборной Кабо-Верде вошел в историю чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Возинья
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Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья в возрасте 40 лет и 12 дней стал третьим самым возрастным вратарем в истории чемпионатов мира, сыгравшим «сухой» матч. Также Возинья стал самым возрастным голкипером, которому удалось сохранить ворота в неприкосновенности в своем дебютном матче на чемпионате мира по футболу.

Произошло это в поединке первого тура ЧМ-2026 против сборной Испании (0:0).

В истории мировых первенств только двум вратарям удавалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в более старшем возрасте: англичанину Питеру Шилтону (40 лет и 281 день) и итальянцу Дино Дзоффу (40 лет и 130 дней).

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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