Голкипер сборной Кабо-Верде вошел в историю чемпионатов мира
Возинья в возрасте 40 лет сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче мирового первенства
Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья в возрасте 40 лет и 12 дней стал третьим самым возрастным вратарем в истории чемпионатов мира, сыгравшим «сухой» матч. Также Возинья стал самым возрастным голкипером, которому удалось сохранить ворота в неприкосновенности в своем дебютном матче на чемпионате мира по футболу.
Произошло это в поединке первого тура ЧМ-2026 против сборной Испании (0:0).
В истории мировых первенств только двум вратарям удавалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в более старшем возрасте: англичанину Питеру Шилтону (40 лет и 281 день) и итальянцу Дино Дзоффу (40 лет и 130 дней).
1 - Vozinha (40 anni, 12 giorni) è diventato il terzo portiere più anziano a tenere la porta inviolata in un match intero dei Mondiali FIFA, dopo Peter Shilton (40 anni, 281 giorni) e Dino Zoff (40 anni, 130 giorni). Gigante.#SpagnaCapoVerde pic.twitter.com/4bKkxWZuKG— OptaPaolo (@OptaPaolo) June 15, 2026
40 - Cabo Verde's 40-year-old goalkeeper Vozinha is the oldest goalkeeper to keep a clean sheet on his FIFA World Cup debut, making seven saves against Spain.— OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2026
Heroic. pic.twitter.com/Y5yFXfrKYt
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