Голкипер сборной Кабо-Верде вошел в историю чемпионатов мира

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья в возрасте 40 лет и 12 дней стал третьим самым возрастным вратарем в истории чемпионатов мира, сыгравшим «сухой» матч. Также Возинья стал самым возрастным голкипером, которому удалось сохранить ворота в неприкосновенности в своем дебютном матче на чемпионате мира по футболу.

Произошло это в поединке первого тура ЧМ-2026 против сборной Испании (0:0).

В истории мировых первенств только двум вратарям удавалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в более старшем возрасте: англичанину Питеру Шилтону (40 лет и 281 день) и итальянцу Дино Дзоффу (40 лет и 130 дней).

1 - Vozinha (40 anni, 12 giorni) è diventato il terzo portiere più anziano a tenere la porta inviolata in un match intero dei Mondiali FIFA, dopo Peter Shilton (40 anni, 281 giorni) e Dino Zoff (40 anni, 130 giorni). Gigante.#SpagnaCapoVerde pic.twitter.com/4bKkxWZuKG — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 15, 2026